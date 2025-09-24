30年奉獻換「降薪3成」！中高齡員工可能遇到的職場隱憂

在現今的日本社會中，即使過了70歲仍繼續工作，已不再是件罕見的事情。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在現今的日本社會中，即使過了70歲仍繼續工作，已不再是件罕見的事情，而從50歲左右開始，上班族的工作環境就會出現變化。如果沒有任何準備、只是漫無目的地工作，可能會掉入意想不到的陷阱。日本一名55歲的A先生（化名）自大學畢業以來從未轉職，一直在同一家公司工作，他本來以為等到領了退休金就可以結束工作，卻因為換了社長大刀改革，面臨薪資大幅下降的狀況。報導建議，中高齡員工應早早接受「公司與自身都會改變」的現實，及早提升專業技能、更新財務規劃。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，A先生雖然都待在同一間公司上班，也沒有取得突出成就，但在同期同事紛紛轉職的情況下，憑藉年功序列制度升任部長，年薪達900萬日圓（約187萬元新台幣），家庭年收入包含妻子兼職可突破1000萬日圓（約208萬元新台幣），生活條件優渥。

然而，隨著高齡社長退休，由其49歲的兒子接任社長，並推動「役職定年制度」。這是日本企業運用多年的一種制度，指部長、課長等管理職的員工，在達到一定年齡後會被解除職務，通常在55歲左右開始適用。役職定年通常會導致津貼消失、年薪大幅下降。企業的目的雖是給年輕人機會、控制人事成本，但對當事人來說卻是一個殘酷的現實。

A先生年薪立即縮水3成至600萬日圓（約125萬元新台幣），職位津貼消失，退休金與獎金亦重新計算減額。雖然A先生馬上去和新社長交涉，但得到的回應卻相當冷酷無情：「不滿意的話，不必勉強留下。」

報導指出，這類制度在多數日本企業已實施，是任何中高齡上班族可能面臨的現實，中高齡員工若未提前做好技能與財務規劃，將難以應對突如其來的制度變動。

報導建議，中高齡員工要早點接受「公司與自己都會改變」的事實，並做準備。A先生過去工作態度過於安逸，財務規劃也過於樂觀。若他在50歲出頭就開始重新磨練技能、妥善管理家計，面對役職定年也不至於如此困難。

