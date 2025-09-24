晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》台積電1355元曇花一現 指數開高收跌50點

2025/09/24 13:49

台積電1355元曇花一現，指數開高收跌50點。（資料照）台積電1355元曇花一現，指數開高收跌50點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二表示，美股市值相當高，並暗示，降息路徑尚不明確，美股4大指數全面拉回，不過，台積電ADR逆勢上漲3.70％，週三台積電續發威，開高衝1355元，受此激勵，指數開盤漲141.79點，在電金權值股齊揚下，指數一度來到26394點，再刷天價，不過，在台積電逢高賣單調節下，股價回到平盤，加上近期強勢股華邦電、南亞科、環球晶等電子股賣單湧入，指數急跌翻黑，跌202點，測26045點，所幸在聯電、力積電、仁寶、富邦金、兆豐金等權值股逆揚撐盤，終場指數跌50.64點，收26196.73點，成交量4977億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電以平盤1340元作收，成交額597.09億元，排名第1；東元漲7.5元，收101.5元，成交額328.61億元，排名第2；聯發科跌45元，收1330元，成交額148.74億元，排名第3；鴻海漲2元，收223元，成交額141.92億元，排名第4；華邦電跌1.25元，收35.2元，成交額139.62億元，排名第5。

台達電跌2元，收891元，成交額137.7億元，排名第6；世芯-KY跌290元，收3410元，成交額122.19億元，排名第7；聯鈞漲0.5元，收281.5元，成交額109.57億元，排名第8；國巨*漲4元，收180元，成交額107.45億元，排名第9；金居跌9元，232.5元，成交額103.21億元，排名第10。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財