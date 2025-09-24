台股收盤》台積電1355元曇花一現 指數開高收跌50點

台積電1355元曇花一現，指數開高收跌50點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二表示，美股市值相當高，並暗示，降息路徑尚不明確，美股4大指數全面拉回，不過，台積電ADR逆勢上漲3.70％，週三台積電續發威，開高衝1355元，受此激勵，指數開盤漲141.79點，在電金權值股齊揚下，指數一度來到26394點，再刷天價，不過，在台積電逢高賣單調節下，股價回到平盤，加上近期強勢股華邦電、南亞科、環球晶等電子股賣單湧入，指數急跌翻黑，跌202點，測26045點，所幸在聯電、力積電、仁寶、富邦金、兆豐金等權值股逆揚撐盤，終場指數跌50.64點，收26196.73點，成交量4977億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電以平盤1340元作收，成交額597.09億元，排名第1；東元漲7.5元，收101.5元，成交額328.61億元，排名第2；聯發科跌45元，收1330元，成交額148.74億元，排名第3；鴻海漲2元，收223元，成交額141.92億元，排名第4；華邦電跌1.25元，收35.2元，成交額139.62億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

台達電跌2元，收891元，成交額137.7億元，排名第6；世芯-KY跌290元，收3410元，成交額122.19億元，排名第7；聯鈞漲0.5元，收281.5元，成交額109.57億元，排名第8；國巨*漲4元，收180元，成交額107.45億元，排名第9；金居跌9元，232.5元，成交額103.21億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法