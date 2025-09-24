晴時多雲

65歲退休夫婦搬鄉下被「3原因」嚇到！最終因女兒「1事」重返都市

2025/09/24 11:02

許多人嚮往在退休後到鄉下生活。示意圖。（彭博資料照）許多人嚮往在退休後到鄉下生活。示意圖。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往在退休後到鄉下，享受遠離塵囂的生活。日本一對65歲夫妻退休後決定搬到鄉下去，希望能在那裡悠閒度過後半生，然而因物價不斷上漲、交通及醫療不便等問題，再加上女兒懷孕，他們最終決定回到都市生活。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，65歲的安田直樹從工作35多年的東京1間公司退休，擁有約2000萬日圓（約新台幣410萬元）的退休金，因此夫妻倆決定辦到關東附近的山區生活。

夫妻倆每月平均退休金約26萬日圓（約新台幣5.3萬元），因此安田直樹表示：「我一直熱愛旅行，也一直夢想著住在一個充滿自然氣息的地方。車站前面有一家小超市，我們都覺得那裡很適合居住。」

他和妻子雅子，買了1間沒有房貸的獨棟住宅，還擁有一輛車，周遭的朋友都對他說：「你退休後彷彿人生勝利組。」

安田直樹表示，退休後第1年，他做了很多園藝工作，還去徒步旅行，真的很享受。但約從第2年開始，隨著年齡的增長，安田直樹對開車的焦慮倍增，但離住家最近的公車站，徒步也要20分鐘才能到，而且搭公車去醫院還要花1小時，光是這樣來回，就可能要花分1整的時間。

此外，物價也比預期的高，暖氣、冷氣、汽車油錢等也再上漲。雖然農夫市集的蔬菜很便宜，但是大多數生活必需品，都要到30分鐘車程以外的大型超市才能採購。

他說：「我在旅行時沒有意識到這一點，我沒有意識到我的日常生活會有多麼不方便。我擔心如果我生病了，就沒有人可以依靠。」

安田直樹表示，雖然他住的地方有診所，但如果要去看專科醫生，就必須進城，「我擔心如果我的慢性病惡化，可能就沒辦法去醫院了。」與此同時，這對夫婦發現住在東京的大女兒懷孕了，這成為了他們的轉捩點。

他說：「我們想多照顧孫子、孫女，這樣去醫院和購物都會比現在方便得多。」安田直樹和雅子最終決定賣掉位在郊區的房子，重新搬回東京。他表示：「我們真正需要的不是大花園或安靜的環境，而是一點小小的消遣，能隨時見到的朋友，以及能坐火車去的醫院。」

報導認為，並非所有搬到鄉村都是壞事。許多人喜歡結識新朋友，培養新嗜好，過著滿足的生活。然而也需綜合考慮目的地的基礎設施、人際關係，及未來的醫療和照護需求，做出決定。

