國際油價大逆轉！伊拉克庫德協議喊卡 市場嚇壞

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（23日）每桶收漲逾1美元，因伊拉克庫德族地區原油出口協議談判受阻，暫時消除了市場對全球供應過剩惡化的憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨漲1.13美元，漲幅1.8%，收每桶63.41美元。

布蘭特原油期貨漲1.06美元，漲幅1.6%，收每桶67.63美元。

兩大指標油價均扭轉稍早的跌勢，收復跌幅。

外界原本預期伊拉克庫德族地區輸往土耳其的管道原油將恢復出口，但截至週二，出口仍未重啟，原因是兩家主要生產商要求提供債務償還擔保。

兩大指標油價在此之前已連跌4個交易日，累計下跌約3%。

Price Futures Group高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「這正是一個典型案例：油還沒真正抽出來之前，別急著算進市場供給。市場因為傳出庫德族達成協議而提前拋售，如今協議遲遲未定，這些原油暫時又從市場供應中消失。」

整體而言，全球油市正面臨供應增長與需求放緩的雙重壓力。電動車普及加速，加上美國關稅帶來的經濟壓力，削弱了石油需求。

國際能源署（IEA）在最新月報中指出，今年全球石油供應增幅將高於先前預期，隨著OPEC+成員國增產，以及非OPEC國家供應增加，2026年可能出現更大的供應過剩。

不過，市場風險仍然存在。歐盟正在考慮對俄羅斯石油出口祭出更嚴厲制裁，中東地緣政治的任何升溫也可能推動油價波動。

