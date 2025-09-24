黃金瘋漲又創新高 3800美元要來了！

黃金價格（23日）再創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在地緣政治不確定應以及對美國聯準會（Fed）進一步降息的預期下，黃金價格（23日）再創新高。

黃金現貨價上漲0.8%，報每盎司3777.80美元，盤初一度創下3790.82美元的歷史紀錄，12月交割黃金期貨上漲1.1%，報每盎司3815.7美元。

《路透》報導，Fed主席鮑爾發表9月決策會議後的首度公開演說，表示Fed正面臨「有挑戰性的形勢」，通膨比預期快速上升的風險仍在，且就業成長疲弱，讓勞動力市場健康有疑慮。RJO Futures市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「黃金市場意識到，與上週肯定的基調相比，鮑爾的發言沒有什麼重大內容足以改變黃金的上升路徑。」

交易員仍預期Fed將在10月和12月降息，如今投資人焦點轉向本週五將公布核心個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed偏好的通膨指標。

此外北約（NATO）警告俄羅斯，將使用「一切必要的軍事和非軍事工具」自我防衛，並譴責莫斯科侵犯愛沙尼亞領空這種「愈來愈不負責任的行為模式」。

德國商業銀行表示，金價受降息預期、對Fed獨立性擔憂及地緣政治發展的影響，再加上ETF購買興趣強烈，都可能上漲。

