中國宣布放棄WTO開發中國家待遇

2025/09/24 09:15

中國將不再主張在世界貿易組織（WTO）享有開發中國家待遇。（路透）中國將不再主張在世界貿易組織（WTO）享有開發中國家待遇。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國將不再主張在世界貿易組織（WTO）享有開發中國家待遇，這消除了一項長期與美國之間的爭議點，這項爭議曾是雙方推動WTO改革的障礙之一。這項消息由中國官方媒體《新華社》與WTO官員共同對外證實。

據《新華社》報導，中國國務院總理李強週二（23日）在紐約宣布，中國今後在任何現有及未來的WTO談判中，將不會尋求任何新的「特殊與差別待遇」（Special and Differential Treatment，SDT）。李強在第80屆聯合國大會一般辯論期間，於中國主辦的全球發展高級別會議上發表了上述談話。

世貿組織總幹事伊衞拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在X上發布的一份聲明中表示：「這是多年努力的成果，我要讚揚中國在這個問題上發揮的領導作用。」

發展中國家地位是由WTO成員國自行宣布的，包括中國與沙烏地阿拉伯在內的一些主要經濟體，皆以自我認定方式，取得開發中國家地位，這可帶來多項優惠。

據WTO官網說法，SDT包含了更長的協議落實期限、增加開發中國家貿易機會的措施，還有要求所有WTO成員保障開發中國家貿易利益的規定，和協助開發中國家建立執行WTO業務、處理爭端及落實技術標準所需基礎設施的支持，以及針對最不發達國家（LDC）成員的專門條款。

換句話說，開發中國家意味著可享有較長的開放過渡期、較低的調降稅率以及較多的豁免；這些條款散見在WTO各項協定中，超過140條以上。

過去，美國批評中國在成為全球第二大經濟體後仍主張開發中國家地位，並主張在中國與其他主要經濟體放棄開發中國家優惠之前，WTO改革不可能取得實質進展。美方認為，這些優惠給予中國等國家不公平的競爭優勢。

美國總統川普在2019年第一任期內曾表示：「美國從未接受過中國聲稱自己是開發中國家地位的說法，而且幾乎所有當前的經濟指標都和中國的主張不符合。」

