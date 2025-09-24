晴時多雲

不是美國！世界上最浪費食物的國家是「這國」 比美高4.5倍

2025/09/24 10:44

世界上最浪費食物的國家是中國，比美國高4.5倍。（資料照，歐新社）世界上最浪費食物的國家是中國，比美國高4.5倍。（資料照，歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國只排第2，根據《世界人口評論》彙編數據，2024年中國丟棄超過1.08億噸食物，居全世界之冠，其丟棄食物比美國約2400萬噸，高出4.5倍。

美媒《Mashed》報導，中國每年人均浪費食物約76公斤，而美國約為71公斤，以人均計算，兩國大致持平。然而，作為世界人口最多的國家，中國卻將這種相似性轉化為驚人的不平衡。

中國龐大垃圾堆的背後是什麼？據估計，大城市每年僅食物垃圾就超過1900萬噸，這一巨量足以養活3000萬至5000萬人。城市餐廳和為當地工人提供午餐的食堂，造成了中國高達90%的消費環節垃圾，為了應對這一問題，中國於2013年發起了“光碟行動”，並於2020年重啟，甚至還通過了反食物浪費法。

食物浪費的故事與其說是恐怖片，不如說是一部悲喜劇。據估計，全球高達40%的食物被浪費，每年約13億噸。在美國家庭中，約43%的浪費發生在家中，平均每個4口之家每年丟棄價值約1600美元的可食用農產品。從過度購買、對標籤的誤解，到對適量食用的不合理用量。

食物損失和浪費不僅僅是燒錢，它們吞噬了全球約8%到10%的溫室氣體排放量，因為垃圾掩埋場中腐爛的食物會釋放甲烷，這種溫室氣體的威力遠遠超過二氧化碳。如果我們能將一小部分浪費的食物重新利用，每年就能養活超過10億人。

中國面臨的挑戰並非獨一無二，但其規模之大，使其成為一個典型案例，充分說明了為什麼養成減少食物浪費的小習慣，和政策變化可以帶來巨大的地球效益。

