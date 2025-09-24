從華爾街大佬到小資族全瘋了！3大利多推動黃金狂飆

黃金價格一路勢不可擋，不斷刷新歷史紀錄。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格一路勢不可擋，不斷刷新歷史紀錄，週二（23日）再創新高，正迎來自1970年代以來表現最亮眼的一年。美媒《商業內幕》就整理出黃金價格飆升的3大原因，其中2項已醞釀數月，包含進一步降息的前景，以及是經濟動盪中的避風港，而最新的1項則在本週浮現，就是中國的新計畫：成為外國央行黃金儲備託管國。

黃金週二一度創下每盎司3790.82美元的歷史紀錄，華爾街大咖也紛紛進場，例如億萬富豪達利歐（Ray Dalio）就認為，投資組合中應有15%配置在黃金。而這波漲勢也吸引了一般消費者，Costco的金條更成為網購熱銷商品。無論從哪個角度看，黃金現在正處於一個繁榮時期，但這並非一夕之間形成。

報導分析了3大原因，首先是中國的新計畫。《彭博》週二報導，中國正嘗試成為外國央行黃金儲備託管國，也就是說，中國希望為其他國家所購買的黃金提供儲存服務。報導指出，至少已有一個東南亞國家對此計畫表示興趣。

此舉對金價有兩大利多：首先，這可激勵更多國家政府購買黃金；其次，則是將黃金提升為國家金融戰略，中國藉此成為全球黃金市場又一個重量級玩家，核心目標就是持續買進並持有黃金。

第2個因素就是進一步降息的前景。在聯準會9月會議決定降息25個基點後，這成為黃金的另一項強力利多。值得注意的是，即便只是「降息預期」也早已在2025年推動金價上漲，直到鮑爾正式行動才進一步助燃漲勢。

這背後原因很簡單：若聯準會持續降息，美國公債殖利率將同步下滑，使得無孳息資產如黃金更具吸引力；同時，較低利率也提高通膨風險，而黃金正是投資組合中對抗通膨的避險工具。

最後的因素為黃金是經濟動盪中的避風港。這是黃金長久以來的核心角色：投資人面對不確定性時的安全和穩定資產。雖然近期金價上漲主要受降息預期驅動，但在2025年上半年，經濟與政治不確定性才是主因。

川普的「關稅風暴」在4月初的「解放日」達到高峰，震撼市場，投資人爭相尋求避險；雖然目前相關議題稍歇，但更多關稅的陰影依然存在。

此外，川普為壓低利率，頻頻對聯準會施壓，挑戰央行獨立性，也讓部分投資人對美國公債的吸引力產生疑慮。在這種情況下，黃金成為不受美債負擔的首選避險資產。

展望後市，華爾街普遍看多。高盛本月稍早指出，若川普持續向聯準會施壓，金價可能再飆40%。多位重量級華爾街投資人也加入黃金派對，億萬富豪艾因霍恩（David Einhorn）與「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）近期都在媒體上力讚黃金，岡拉克甚至將其列為頂級投資選項。

目前市場唯一的變數，或許是黃金本身的成功，若投資人開始懷疑這波創紀錄的漲勢是否走得太遠，才可能讓金價出現回調。

