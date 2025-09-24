迪士尼串流又漲價了！10月起訂閱費全面上調

迪士尼串流又漲價！10月起訂閱費全面上調。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕迪士尼串流又漲價！CNBC報導，迪士尼旗下串流平台 Disney+ 將再度調漲訂閱費用，自 10 月 21 日起生效，凸顯公司持續透過漲價來推升串流業務獲利。

報導指出，獨立的Disney+ 廣告支援計劃將上漲 2 美元（約新台幣60元）至每11.99美元 （約新台幣360元），而高級無廣告計劃將上漲3美元（約新台幣90元）至每18.99美元（約新台幣570元），或每年上漲30美元（約新台幣900元）至每年189.99美元（約新台幣5700元）。

Disney+ 和 Hulu 的廣告套餐每月將上漲2美元，Disney+、Hulu 和 ESPN 的套餐每月將上漲3美元。 Disney+、Hulu 和 HBO Max 的套餐每月也將上漲3美元。

NFL+ 計劃將保持相同的價格。

迪士尼上1次上調套餐價格是在2024年10月，大多數套餐價格上漲了1至2美元。

此次提價正值迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）因主持人對保守派活動人士查理·柯克（Charlie Kirk）涉嫌謀殺案的兇手發表有爭議的言論而於上週停止播出《吉米·坎摩爾秀》（Jimmy Kimmel Live！），而該公司對《吉米·坎摩爾秀》的處理方式也因此面臨嚴格審查。

在觀眾和深夜節目主持人批評迪士尼的行為後，該公司近1週後宣布該節目將於週二恢復播出。

在此期間，一些粉絲在社交媒體上宣布他們將取消 Disney+ 訂閱，以聲援吉米·坎摩爾。

迪士尼沒有立即回應 CNBC 對價格變動發表評論的請求。

