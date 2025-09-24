晴時多雲

自由電子報
留210萬壽險金給老伴！丈夫「1疏失」 妻子1毛也拿不到

2025/09/24 13:16

留210萬壽險金給老伴！丈夫原以為壽險金受益人已更改成現任妻子惠子，因疏忽改受益人需要經過正式程序，最終壽險金全給了前妻。（彭博）留210萬壽險金給老伴！丈夫原以為壽險金受益人已更改成現任妻子惠子，因疏忽改受益人需要經過正式程序，最終壽險金全給了前妻。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕1000萬日圓（約新台幣210萬元）壽險金妻子一毛也拿不到，67歲佐藤修一（化名）去年因急性心肌梗塞去世了，原以為壽險金受益人已更改成現任妻子惠子（化名），因疏忽改受益人需要經過正式程序，因此，當惠子葬禮結束後，準備領取保險，卻震驚地發現30多年前的保單上受益人竟然還是前妻，也因此疏失，讓惠子經濟陷入困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，修一曾是1家貿易公司的銷售經理，在公司工作多年，泡沫經濟時期年收入達800萬日圓（約新台幣168萬元），但由於工作繁重、經常出差，48歲時離婚，贍養費和財產分割讓他損失了大部分積蓄。

52歲時，他與妻子惠子（現年65歲）再婚，惠子在東京擁有1棟從已故母親繼承下來的獨立式住宅，修一決定“這次我要珍惜我的家人”，於是搬進了這棟房子，開始了新的生活。

由於工作變動，修一年收入在600萬日圓左右（約新台幣126萬元），60歲退休時退休金只有500萬日圓左右（約新台幣105萬元），之後靠每年簽定合約，年收入約240萬日圓（約新台幣50.4萬元）勉強維持到65歲，但最終積蓄只剩下500萬日圓的退休金。

他每個月的退休金是18萬日圓（約新台幣3.78萬元），加上妻子惠子的那一份，總共大約是29萬日圓（約新台幣6.09萬元）。

修一心想，惠子有房子，不用付住房費，所以沒問題，他唯一擔心的是：“如果我先死了，會不會給妻子添麻煩？”

由於惠子每月能領取的養老金（包括遺屬撫卹金）只有將近12萬日圓（約新台幣2.52萬元），他覺得只給她留下500萬日圓的遺產是遠遠不夠的。

他唯一的希望，就是30多歲時買的1000萬日圓人壽保險。 「有了這筆錢，就算發生最壞的情況，惠子也不用擔心」。

在去年春天，修一在自家花園裡幹活時，突然因急性心肌梗塞去世了。

葬禮結束後，惠子開始準備領取保險，卻震驚地發現30多年前的保單上的受益人竟然還是前妻。

由於修一生前一直說，受益人已由前妻改為她，因此，惠子一再跟保險公司確認，結果受益人卻一直沒變。

最後，1000萬日圓都給了前妻，惠子一分錢都沒剩下，這讓修一最在乎的人陷入了經濟困境。

專家表示，像修一這樣誤以為自己更改了受益人的情況並不少見，因為人壽保險是投保人、被保險人和受益人之間的三方關係，更改受益人需要經過正式程序。「以為更改了」根本行不通。

專家建議，為了避免這種悲劇的發生，一旦您年滿 60 歲，檢查所有保險單，確保身故賠償金、個人退休金身故賠償金和醫療保險的受益人與您當前的意願相符。如果您有多份合同，請列出清單，並記錄「合約詳情」、「受益人」和「最後確認日期」。人壽保險是一種讓您「將安心留給親人」的制度，但如果置之不理，它最終可能會落入非預期受益人的手中。

