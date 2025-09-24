有錢老爸過世！因「1封信」扯出驚人秘密 夢想退休計畫打水漂

有錢老爸過世，因「1封信」扯出雄一2000萬日圓借款，讓健二夢想退休計畫打水漂。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕離退休只差5年的青山健二（55歲，化名），原計畫花更多時間發展自己嗜好，然而85歲的父親6個月前過世了，沒想到在整理遺物時，意外發現父親留下的1封信，信中表明，10年前借2000萬日圓（約新台幣420萬元）給哥哥雄一（化名）做生意，該筆錢將從遺產中扣除，但哥哥完全不認帳，堅持依法定份額分割遺產，兄弟倆不僅感情絕裂，最終還訴諸法庭，讓健二渴望平靜的第二人生的夢想破滅。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，健二在東京1家中型公司工作，距離退休還有5年，他的第二人生終於開始成形，原本想著能有更多的時間發展自己的嗜好，甚至偶爾和妻子一起旅行，然而，6個月前，85歲的父親去世，讓所有這些計劃都打了水漂。

健二在整理父親遺物時，在書桌抽屜裡發現了1封棕色信封，信封上沒有地址，也沒有封口。健二好奇地往裡面看了一眼，發現裡面有1張字跡潦草的信紙和2份文件。

信紙上的字跡和父親一模一樣，其中1封文件寫著「給雄一。我借給你2000萬日圓做生意。這筆錢會從你的遺產中扣除。你父親的。」另1份文件是1張借條。借方清楚地印著雄一的簽名和印章，日期大約是10年前。

健二看到後，完全不能相信，他雖曾聽說過哥哥生意上的坎坷，但這是他第１次聽說他從父親那裡得到這麼一大筆錢，而且父親明確表示要從遺產中扣除。

健二感到疑惑，決定去找雄一確認一下， 「哥哥，我在爸爸的書房裡發現了這個。這是什麼意思？」平時溫柔善良，對弟弟十分關心的雄一，看著信封裡的東西，表情明顯是驚慌失措，並反問 「那是什麼？我不知道。父親晚年記性不好，一定是某種錯覺。」健二指著欠條繼續追問，「可是，這是你哥哥的簽名和印章。」

就在這時，雄一的表情變得比任何人都更可怕。 「別煩我！這是假的！你不是在指望我父親的錢嗎？真是丟人！」雄一怒吼道，一把抓住健二的衣領，健二摔倒在地，抬頭看到哥哥正用充滿仇恨的眼神瞪著他，彷彿變了１個人，從那天起，兄弟倆的關係就變得緊張起來。

由於雄一否認父親有任何債務，並堅持依照其法定份額分割遺產，在雙方談判徹底破裂，兄弟倆的爭議最終訴諸家事法庭調解，而健二渴望平靜的第二人生的夢想，也意外被捲入了1場激烈的家庭糾紛。

