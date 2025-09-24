美股收盤》鮑爾潑股市冷水！道瓊跌88點 台積電ADR反漲3.7％

美股週二走低。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週二走低，中止了連續3個交易日創下的收盤紀錄，其中輝達等人工智慧公司領跌，道瓊指數下跌88.76點、0.19％，標普500指數下跌0.55％，那斯達克指數下跌0.95％，費城半導體指數跌0.35％，台積電ADR逆勢上漲3.70％，收在282.71美元。

綜合外媒報導，美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二進一步表達了對股票估值的擔憂，他指出「股票價格估值相當高」。鮑爾也暗示，降息路徑尚不明確，而且這是一個「充滿挑戰的局面」。

那斯達克指數領跌，AI晶片大廠輝達表示計劃向OpenAI投資高達1000億美元，股價開高走低下跌2.82％，收在178.43美元。而由於對人工智慧銷售的樂觀預測，甲骨文的股價在3個月內上漲了50％以上，但週二卻下跌4.36％。其他大型科技股如亞馬遜跌3.04％、微軟下跌1.01％，蘋果下跌0.64％。

道瓊工業指數下跌88.76點或0.19％，收46292.78點。

那斯達克指數下跌215.503點或0.95％，收22573.473點。

S&P 500 指數下跌36.83點或0.55％，收6656.92點。

費城半導體指數下跌21.913點或0.35％，收6308.205點。

