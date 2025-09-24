晴時多雲

Fed主席鮑爾：降息過快恐使通膨持續位居高檔

2025/09/24 04:03

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天表示，降息步調過快恐使通膨持續位居高檔，強調未來政策走向「沒有完全無風險的選項」。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）今天出席羅德島州（Rhode Island）一場活動，他在預先準備的演講稿中說道：「如果寬鬆步調過快，可能使抗通膨工作難竟全功，日後還需緊縮（貨幣）政策，才能徹底把通膨壓回2%。」

他也說，如果實施限制性政策的時間過久，可能使勞動市場走疲。

聯準會上週在政策會議中宣布降息1碼，為今年以來首次降息，符合市場預期。

鮑爾演說凸顯聯準會官員在平衡物價穩定與促進充分就業兩者之間面臨的難題。

隨著美國勞動市場走疲，通膨卻仍高於聯準會設定的2%目標，決策官員對未來利率走向看法不一。

美國總統川普（Donald Trump）新任命的聯準會理事米蘭（Stephen Miran）於上週政策會議中投下反對票，他主張降息2碼（0.5個百分點）。

儘管決策官員預期年底前還會再降息2次，但有其他官員預估不會進一步降息。

鮑爾指出，聯準會將確保川普關稅引發的一次性成本上揚，不會演變為持續的通膨問題。他強調，聯準會當前政策立場有助其「良好因應潛在經濟發展」。

他說，就業市場相關風險升高，未來通膨走勢仍充滿不確定性，並表示貿易、移民、財政以及監管政策經過大幅調整後，對整體經濟的影響仍有待觀察。（編譯：洪（啟）原）1140924

