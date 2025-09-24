晴時多雲

美時將併購美國艾威群 營收獲利可望增加1倍

2025/09/24 08:07

美時宣布併購美國艾威群，可望增加一倍營收獲利。圖左起為美時策略暨財務副總沈燁、董事長Vilhelm Robert Wessman、總經理Petar Antonov Vazharov。（圖:翻拍自證交所官網）美時宣布併購美國艾威群，可望增加一倍營收獲利。圖左起為美時策略暨財務副總沈燁、董事長Vilhelm Robert Wessman、總經理Petar Antonov Vazharov。（圖:翻拍自證交所官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕跨國生技公司美時製藥（1795）在今（24）日凌晨00時30分，於證交所召開重大訊息記者會，宣布收購美國艾威群公司，而這次重訊記者會罕見由董事長Vilhelm Robert Wessman、總經理Petar Antonov Vazharov及策略暨財務副總沈燁共同出席，說明董事會重大決議。此次宣布投資6.58億美元（約新台幣200億元）收購美國艾威群（Alvogen US）公司，預計將可增加美時營收、獲利1倍。

美時表示，此次合併後，將使得美時一躍成為全球前20大專科製藥公司，合併後產品總數將達近100項，美國當地的銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時也同時受惠當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

美時指出，此次交易隱含的企業價值約20億美元（約新台幣600億元），而這次的交易仍需取得相關主管機關同意。

法人指出，美時這次併購美國艾威群，主要就是因應美國的藥品關稅，因為目前美時銷往美國的藥品，多在台灣生產，併購美國艾威群將取得美國製造基地，未來可望減少關稅帶來的影響。

2014年來自冰島的艾威群（Alvogen）集團透過反向併購的方式取得國內美時製藥大部分股權，轉型為艾威群亞洲的營運中心，這幾年積極發展，並透過併購及自行研發藥品，擴大營運規模，目前專注於困難學名藥及癌症用藥。美時今年前8月營收130.3億元、年增0.3%。

