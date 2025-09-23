晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不甩貝恩警告!輝達投資OpenAI 助台積電ADR大漲3％

2025/09/23 22:19

輝達（Nvidia）宣布計畫向OpenAI投資高達1000億美元（新台幣3兆元），23日全球半導體公司股價飆升，台積電ADR更大漲逾3%。（路透）輝達（Nvidia）宣布計畫向OpenAI投資高達1000億美元（新台幣3兆元），23日全球半導體公司股價飆升，台積電ADR更大漲逾3%。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管諮詢公司貝恩（Bain）警告，整個人工智慧（AI）產業面臨越來越大的財務壓力，但在輝達（Nvidia）宣布計畫向OpenAI投資高達1000億美元（新台幣3兆元）後，23日全球半導體公司股價飆升，台積電ADR更大漲逾3%。

　輝達與OpenAI的交易，將使輝達投入大量資金，透過分階段的合作，協助OpenAI建立資料中心（即AI工廠），從而保證OpenAI能優先獲得世界上最令人垂涎的繪圖處理器（GPU）。

　儘管這筆交易的更多細節將在未來幾週內敲定，但全球晶片股受此消息激勵而大漲。23日，為輝達生產晶片的台積電在台北股市收盤上漲3.5%，為輝達生產記憶晶片的南韓SK海力士收盤上漲2.9%，SK海力士的競爭對手三星電子收盤也上漲1.3%，因為市場預期，該公司將在不久的將來，將獲輝達批准供應記憶體晶片。

　貝恩表示，開發AI的公司正在為新的資料中心投入巨額資金，但目前還無法獲得足夠的收入來支付這些費用。

　貝恩在其年度全球技術報告中表示，到2030年，AI公司每年需要約2兆美元（新台幣60.6兆元）的收入，才能滿足所需的運算能力，但由於ChatGP 等服務帶來的收入，低於支援它們所需的基礎設施成本，因此將與這個目標相差8000億美元（新台幣24.2兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財