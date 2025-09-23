不甩貝恩警告!輝達投資OpenAI 助台積電ADR大漲3％

輝達（Nvidia）宣布計畫向OpenAI投資高達1000億美元（新台幣3兆元），23日全球半導體公司股價飆升，台積電ADR更大漲逾3%。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管諮詢公司貝恩（Bain）警告，整個人工智慧（AI）產業面臨越來越大的財務壓力，但在輝達（Nvidia）宣布計畫向OpenAI投資高達1000億美元（新台幣3兆元）後，23日全球半導體公司股價飆升，台積電ADR更大漲逾3%。

輝達與OpenAI的交易，將使輝達投入大量資金，透過分階段的合作，協助OpenAI建立資料中心（即AI工廠），從而保證OpenAI能優先獲得世界上最令人垂涎的繪圖處理器（GPU）。

儘管這筆交易的更多細節將在未來幾週內敲定，但全球晶片股受此消息激勵而大漲。23日，為輝達生產晶片的台積電在台北股市收盤上漲3.5%，為輝達生產記憶晶片的南韓SK海力士收盤上漲2.9%，SK海力士的競爭對手三星電子收盤也上漲1.3%，因為市場預期，該公司將在不久的將來，將獲輝達批准供應記憶體晶片。

貝恩表示，開發AI的公司正在為新的資料中心投入巨額資金，但目前還無法獲得足夠的收入來支付這些費用。

貝恩在其年度全球技術報告中表示，到2030年，AI公司每年需要約2兆美元（新台幣60.6兆元）的收入，才能滿足所需的運算能力，但由於ChatGP 等服務帶來的收入，低於支援它們所需的基礎設施成本，因此將與這個目標相差8000億美元（新台幣24.2兆元）。

