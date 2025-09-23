晴時多雲

78歲婦繼承2500萬元資產 卻身陷「房富錢窮」困境 安逸攏是假的

2025/09/23 21:35

日本一名老太太繼承了亡夫留下的超過1.2億日圓資產，房產所帶來的各種開銷包括房產稅、管理費和維修金帶來壓力，她變成了「有資產沒現金」、「房富錢窮」的老人族。（示意圖，法新社）日本一名老太太繼承了亡夫留下的超過1.2億日圓資產，房產所帶來的各種開銷包括房產稅、管理費和維修金帶來壓力，她變成了「有資產沒現金」、「房富錢窮」的老人族。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名老太太繼承了亡夫留下的超過1.2億日圓（台幣2500萬元）的資產，她習慣過著體面的上流階級生活，但隨著銀行存款逐漸減少，擁有房產所帶來的各種開銷包括房產稅、管理費和維修金帶來壓力，她變成了「有資產沒現金」，或稱為「房富錢窮」的老人族。

住在東京港區豪華公寓的78歲老太太田村律子（化名）的丈夫5年前去世，留下超過1.2億日圓的資產。律子還繼承了一間公寓，居住不成問題。她每個月的退休金不到17萬日圓。表面上，她看起來像個「安逸的寡婦」，但實際上，她一直被「開不起的車」、「賣不出去的公寓」和「日益減少的積蓄」所困擾。

5年來，她在銀行的存款逐漸減少，尤其棘手的是擁有房產所帶來的各種開銷，例如房產稅、管理費和維修準備金。居住的公寓大樓超過20年，最近又被收取了20萬日圓的電梯維修費。她感嘆，「我的退休金越來越不夠用了。我想我可能得賣掉一些東西，但我只是捨不得，因為這是我丈夫的紀念品。」

事實上，像這類有資產沒現金、「房富錢窮」的老人在日本社會還有很多。

很多人認為繼承的資產或房產是「退休後的輕鬆因素」。如果你擁有東京的公寓、鄉村的土地或豪華轎車等有形資產，即使只靠退休金生活，你或許也能勉強維持。

然而，資產規模並不一定與「現實生活的舒適度」掛鉤。遺產稅、房產稅、維修費用、資產變現困難…這些「隱含成本」可能會逐漸加重退休後家庭財務的壓力。

房屋和土地不像現金那樣，無法立即轉化為生活支出。而且，隨著年齡的增長，出售和管理資產所需的判斷力和決策力往往會下降，許多人會錯失將資產變現的機會。

尤其是獨居老人，由於無人替他們做決定或提供諮詢，他們的處境可能會惡化。「無法出售房產的心理障礙」可能會加劇退休後的財務困境。

