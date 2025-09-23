晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

月薪5萬免繳稅 財部：政府致力減輕民眾租稅負擔

2025/09/23 19:21

財政部說表示，近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，單身上班族租屋自住，年所得62.6萬元以下免繳稅。（資料照）財政部說表示，近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，單身上班族租屋自住，年所得62.6萬元以下免繳稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統賴清德日前表示，政府推動減稅政策，單身上班族年賺62萬元、月賺約5萬元不用繳稅。財政部今說明，有關民眾關心月薪5萬元以下免繳納綜所稅，該金額是以單身青年且租屋自住的情境試算，享有免稅額9.7萬元、單身標準扣除額13.1萬元、薪資所得特別扣除額21.8萬元及房屋租金支出特別扣除額上限18萬元，合計在62.6萬元以下可免繳納綜所稅。

財政部說明，近年來政府致力減輕民眾租稅負擔，調高基本生活費、免稅額及各項扣除額，包括2017年度起每人基本生活所需費用不予課稅；2018年度實施「所得稅制優化方案」，調高標準扣除額及薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額等4項扣除額；2019年度增訂長期照顧特別扣除額；2024年度起擴大幼兒學前特別扣除額及房屋租金支出改列特別扣除額並調高扣除額度50%。

另，配合消費者物價指數（CPI）上漲，於2017年度、2022年度及2024年度分別公告調高綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距金額，並逐年調高各年度基本生活費。財政部表示，將於兼顧財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則下，持續檢討各項規定的合宜性，達成建構優質賦稅環境、維護租稅公平的目標。

根據財政部統計，自2018年「所得稅制優化方案」上路以來，6年來綜所稅減稅利益超過3200億元。另，2024年度綜所稅也有多項減稅利多，基本生活費、免稅額、標準扣除額均調高，薪資所得、身心障礙、幼兒學前及房租支出特別扣除額也大幅調高，初估減稅利益增加至少243億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財