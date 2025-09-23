惠譽：純網銀虧損持續收斂 估樂天銀、將來銀將於2026年增資

惠譽信評預期，樂天銀行、連線銀行及將來銀行等3家純網銀在業務擴張過程中將持續收斂虧損，但在尚未達成可持續獲利前，仍需倚賴股東支援。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內3家純網銀至今年6月底已累計虧損85億元。惠譽信評表示，樂天銀行、連線銀行及將來銀行等3家純網銀在業務擴張過程中將持續收斂虧損，但在尚未達成可持續獲利前，仍需倚賴股東支援。惠譽並預期，自今年第4季起，相關監管政策可能進一步鬆綁，有助於純網銀的存款動能與中小企業放款拓展，從而加速資產負債表成長。

根據金管會統計，截至今年6月底，3家純網銀累計虧損85億元，較去年同期增加20億元；3家純網銀戶數約291萬戶，年增41.7萬戶。其中，將來銀行46.1萬戶，存放比為59.09%；連線銀行為214.7萬戶，存放比為86.91%；樂天銀行30.1萬戶，存放比為51.49%。

惠譽信評認為，若放寬對線下輔助流程的限制，例如面對面身分驗證及設置實體金融服務站，將可強化純網銀觸及微型與中小企業客群的能力，進一步拓寬資金來源並開發新的放款機會。

然而，惠譽信評也指出，人力成本與數位基礎建設支出上升，加上仍處於虧損狀態，意味著純網銀在短至中期內仍需仰賴股東的常態性資金支持。連線銀行已於2025年6月增資新台幣50億元以支持成長；惠譽預期，樂天銀與將來銀行也將於2026年進行增資。

惠譽表示，對純網銀的評等，主要建基於對其主要股東提供非常態性支援的預期。如果這些純網銀在母集團中的角色或策略重要性出現明顯變化，將可能改變對股東支援的評估，進而影響其評等。#

