美眾議員史密斯：美中稀土磁鐵爭議未解 雙邊關係仍存摩擦

2025/09/23 16:25

率領跨黨派議員訪問北京的美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith），23日在會晤中國官員後舉行記者會指出，美中針對北京控制稀土磁鐵供應的爭議尚未解決，顯示雙邊關係仍存在1個關鍵的摩擦因素。（法新社）率領跨黨派議員訪問北京的美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith），23日在會晤中國官員後舉行記者會指出，美中針對北京控制稀土磁鐵供應的爭議尚未解決，顯示雙邊關係仍存在1個關鍵的摩擦因素。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕率領跨黨派議員訪問北京的美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith），23日在會晤中國官員後舉行記者會指出，美中針對北京控制稀土磁鐵供應的爭議尚未解決，顯示雙邊關係仍存在1個關鍵的摩擦因素。根據中國海關的最新數據，中國8月稀土磁鐵出口月增10%，但對美國出口不增反減。

史密斯表示，「我認為我們沒有解決稀土問題」，但他並未具體說明癥結所在，「我認為解決這個問題還需要努力」。

中國控制全球約90%的稀土磁鐵產量，在全球稀土磁鐵供應和加工領域佔據主導地位，稀土磁鐵對電動車、先進武器等各種產品都至關重要。今年４月初，美國總統川普宣布對中國加徵高額對等關稅後，中國對7種稀土和相應的稀土磁體實施出口管制作為反制手段。

美中兩國政府今年6月達成了1項框架協議，其中包括中國承諾審查稀土磁鐵的輸出申請，但協議的細節尚未披露。美國貿易代表葛里爾上週表示，中國對美國的稀土磁鐵供應已「大幅反彈」，這番言論似乎與史密斯的看法不一致。歐洲公司也在抱怨，稀土磁鐵短缺可能導致生產停滯。

中國海關的最新數據顯示，中國8月稀土磁鐵出口連3個月上升，達6146公噸，月增10.2%，年增15.4%，但對美出口降至590公噸，月減4.7%，年減11.8％，呈現「總量回升、對美降溫」的分歧走勢。

