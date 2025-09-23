晴時多雲

財經 > 房產資訊

小宅浪潮》金融海嘯至今 全國住宅移轉平均面積少10坪

2025/09/23 15:26

房價飆漲年代，民眾只能縮減居住空間以換取購屋負擔能力可及住宅。（記者徐義平攝）房價飆漲年代，民眾只能縮減居住空間以換取購屋負擔能力可及住宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕金融海嘯至今房市歷經兩波大多頭，直接推高房價，但民眾購屋能力卻未跟著提升，導致在負擔能力有限之下，只好越買越小。根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第二季全國住宅買賣移轉平均面積約31.5坪，對比金融海嘯後的2009年第二季、約41.5坪，16年來直接減少10坪，相當於一個套房大小。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近幾年房市吹起小宅風，但造成小宅化的因素卻有很多，像是家庭成員變少、尤其是單身族數量越來越多，再加上購屋負擔能力追不上房價飆漲速度，購屋預算也只能負擔小宅，至於，中、南部居住型態則從過往主流的透天厝，逐漸被有管理、附設電梯，甚至基礎公設的大樓取代。

高雄住宅買賣移轉平均面積減最多 直接少了一戶兩房

進一步觀察金融海嘯後至今六都住宅買賣移轉平均面積變化，除台北市、台南市縮減面積不到10坪外，其它都會區縮減面積全數為11坪起跳，又以高雄市縮減面積最大，2009年第二季平均約51.4坪，到了2025年第二季只有31.9坪，大減19.5坪，相當於少掉一戶兩房住家。

曾敬德表示，房價飆漲是最現實、也關鍵的問題，即使人口結構精簡，民眾對於居住面積還是會想要住的大一點、也舒服一點，而這波小宅浪潮則是從雙北市較先上演，之後一路往南延伸，最後蔓延至全台各地，不外乎建商還是鎖定各區域民眾負擔的起總價帶，再去規劃銷售坪數。＃

