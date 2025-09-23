晴時多雲

他60歲提前領退休金「直接少24％」 曝決策關鍵：不會後悔

2025/09/23 15:24

退休規劃牽涉的變數很多，金的「提前領」與「延後領」各有利弊。示意圖。（彭博）退休規劃牽涉的變數很多，金的「提前領」與「延後領」各有利弊。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休規劃牽涉的變數很多，在日本退休年金制度中，以65歲為基本，最早可從60歲提前領取，最晚可延後至75歲。選擇提前領取雖然會減少年金金額，但仍有不少人認為「提前領實在是對的選擇」。日本一名64歲的A先生（化名）在60歲那年決定提前退休，也提前領取年金，雖然年金因此減少了24%、約6萬日圓（約1.24萬元新台幣）。，但卻獲得了更多與家人共度的時光，讓他完全不後悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，A先生過去是一位眾人公認的工作狂。身為業務員，他在公司裡深受肯定，並以自己的收入支撐家庭，對此感到十分自豪。然而，到了57歲那年，A先生的人生觀被一件重大事件徹底改變。

A先生的妻子被診斷出罹患類風濕性關節炎，手指和手腕疼痛讓她連家務都變得吃力，一想到這個情況可能會持續很久，A先生開始覺得如果只顧著工作，未來一定會後悔。A先生深刻體會到，支持妻子日常生活並陪伴她的時間，比賺錢更為重要。

有鑑於長子已經到國外工作，長女也進入職場，A先生開始在假日陪妻子逛街、散步，也學著分擔家事，漸漸地發現居家時光其實很快樂。A先生於是決定在60歲時提早退休，並將夫妻倆的年金領取時間也提前至60歲。雖然提前領取意味著金額減少，但他更看重與家人的共度時光。

由於提前5年領取，年金減少了24%，夫妻每月約領18萬日圓（約3.74萬元新台幣）；若等到65歲才領，原本可領超過24萬日圓（約4.99萬元新台幣），差距約6萬日圓。

不過考量到房貸已還清，加上1800萬日圓（約374.4萬元新台幣）退休金和近1000萬日圓（約208萬元新台幣）的存款作為後盾，A先生認為這樣生活並無大礙，而他現在在當地護理機構打工，負責接送工作，每週只要工作幾天就好，也積極分擔家務與料理。

A先生表示，能在60多歲前半段就結束職場生活，比一直工作好多了，閒暇時間變多後，他也開始學習投資，並執行定期投資計畫。他認為只要把家計管理好，即使年金少了6萬日圓，也完全不後悔。

報導提到，年金的「提前領」與「延後領」各有利弊。延後領取雖可增加金額，但必須自行負擔等待期間的生活費，壽命若不如預期，反而可能吃虧；相對地，提前領取雖然金額減少，卻能更早運用在生活上。

最重要的是，在決定要何時領取時，必須思考「人生想優先什麼」。而對A先生來說，答案是與家人共度的時光，他說：「看到同齡人仍在職場奮戰，有時會有點羨慕，但現在能和家人一起過日子，我覺得很滿足。」把家人放在首位，無疑是一個沒有遺憾的選擇。

