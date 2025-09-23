晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工研院發展氫能 攜手德國FZJ共建相關驗證平台

2025/09/23 14:10

工研院看準氫能的新能源發展趨勢，宣布與德國于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich GmbH, FZJ） 展開跨國合作，攜手推動氫（氨）能關鍵技術發展。（工研院提供）工研院看準氫能的新能源發展趨勢，宣布與德國于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich GmbH, FZJ） 展開跨國合作，攜手推動氫（氨）能關鍵技術發展。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院看準氫能的新能源發展趨勢，宣布與德國于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich GmbH, FZJ） 展開跨國合作，攜手推動氫（氨）能關鍵技術發展，為臺灣邁向永續未來注入新動能。

在國際能源版圖快速重塑之際，氫能已成為各國角力的新焦點，歐盟、日本、美國紛紛投入龐大資源布局氫能經濟，臺灣也正加速前行，積極將氫能導入產業與日常生活，搶占淨零轉型的重要關鍵。

在國科會副主委林法正、淨零小組首席顧問周素卿、主任林耀東及經濟部能源署組長蔡秀芬見證下，工研院與德國于利希研究中心簽署「低碳氫氨能源生產及微電網應用合作備忘錄（MoU）」，將聚焦氫（氨）燃料電池發電系統的共同研發，並結合臺南示範場域的微電網平台，進行再生能源、儲能與能源管理的整合驗證。

工研院表示，透過德國在氫能材料與系統上的實力，搭配工研院於示範應用與產業鏈連結的優勢，雙方合作不僅可加速氫能技術從實驗室走向實際應用，也為臺灣氫能產業鏈開啟走向國際的新契機。德國于利希研究中心是歐洲最具代表性的科研機構之一，聚集來自全球114國超過7,000名研究人員，長期深耕氫能與燃料電池的核心技術。

在德國政府支持下，德國于利希研究中心正推動大型氫能示範與產業化驗證計畫，帶動歐洲氫能經濟加速成形。這次與工研院的合作，正是將德國在材料與系統開發的強項，結合臺灣在示範場域與製造鏈的能量，雙方攜手可望把氫能技術從科研成果推進到實際市場，形成國際間能源創新的重要連結。

工研院綠能所與德國于利希研究中心，這次合作的重點，在於共同研發氫（氨）燃料電池發電系統，並於沙崙綠能科技示範場域完成實證，讓氫能的應用可以更快落地。工研院已於2024年建置國內首座氫能應用示範驗證平台，聚焦綠氫儲能、分散式電力系統與氫載體燃燒等技術，並吸引近 20 家國內外單位參與，今年更投入氨轉氫與燃料電池研發，規劃建置100Nm³/h 綠氨轉氫系統 與200kW SOFC氫/氨燃料發電系統，以實際場域驗證氫能減碳成效，帶動臺灣氫氨技術升級與產業鏈發展。

氫能是臺灣邁向淨零轉型的重要橋梁，工研院的目標不僅是技術突破，而是要在產業端落實，成為企業能直接應用的解方。工研院表示，這次跨國合作不僅能加速技術成熟，更有助於臺灣在全球能源轉型浪潮中建立競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財