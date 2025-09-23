工研院發展氫能 攜手德國FZJ共建相關驗證平台

工研院看準氫能的新能源發展趨勢，宣布與德國于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich GmbH, FZJ） 展開跨國合作，攜手推動氫（氨）能關鍵技術發展。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院看準氫能的新能源發展趨勢，宣布與德國于利希研究中心（Forschungszentrum Jülich GmbH, FZJ） 展開跨國合作，攜手推動氫（氨）能關鍵技術發展，為臺灣邁向永續未來注入新動能。

在國際能源版圖快速重塑之際，氫能已成為各國角力的新焦點，歐盟、日本、美國紛紛投入龐大資源布局氫能經濟，臺灣也正加速前行，積極將氫能導入產業與日常生活，搶占淨零轉型的重要關鍵。

在國科會副主委林法正、淨零小組首席顧問周素卿、主任林耀東及經濟部能源署組長蔡秀芬見證下，工研院與德國于利希研究中心簽署「低碳氫氨能源生產及微電網應用合作備忘錄（MoU）」，將聚焦氫（氨）燃料電池發電系統的共同研發，並結合臺南示範場域的微電網平台，進行再生能源、儲能與能源管理的整合驗證。

工研院表示，透過德國在氫能材料與系統上的實力，搭配工研院於示範應用與產業鏈連結的優勢，雙方合作不僅可加速氫能技術從實驗室走向實際應用，也為臺灣氫能產業鏈開啟走向國際的新契機。德國于利希研究中心是歐洲最具代表性的科研機構之一，聚集來自全球114國超過7,000名研究人員，長期深耕氫能與燃料電池的核心技術。

在德國政府支持下，德國于利希研究中心正推動大型氫能示範與產業化驗證計畫，帶動歐洲氫能經濟加速成形。這次與工研院的合作，正是將德國在材料與系統開發的強項，結合臺灣在示範場域與製造鏈的能量，雙方攜手可望把氫能技術從科研成果推進到實際市場，形成國際間能源創新的重要連結。

工研院綠能所與德國于利希研究中心，這次合作的重點，在於共同研發氫（氨）燃料電池發電系統，並於沙崙綠能科技示範場域完成實證，讓氫能的應用可以更快落地。工研院已於2024年建置國內首座氫能應用示範驗證平台，聚焦綠氫儲能、分散式電力系統與氫載體燃燒等技術，並吸引近 20 家國內外單位參與，今年更投入氨轉氫與燃料電池研發，規劃建置100Nm³/h 綠氨轉氫系統 與200kW SOFC氫/氨燃料發電系統，以實際場域驗證氫能減碳成效，帶動臺灣氫氨技術升級與產業鏈發展。

氫能是臺灣邁向淨零轉型的重要橋梁，工研院的目標不僅是技術突破，而是要在產業端落實，成為企業能直接應用的解方。工研院表示，這次跨國合作不僅能加速技術成熟，更有助於臺灣在全球能源轉型浪潮中建立競爭力。

