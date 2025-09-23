台灣大攜手LINE GO、USPACE、WeMo 打造一站式移動服務

台灣大攜手LINE GO、USPACE、WeMo等，打造一站式移動服務。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今（23）日正式宣布，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市， 2025年底將涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁。台灣大商務長、台灣大動力服務總經理林東閔表示，「台灣大動力服務」作為Taiwan Mobility生態圈的主導引擎，啟動五大智慧移動戰略，分別為串聯格上充電資源，擴大MyCharge全台布局；擴大LINE GO策略聯盟，深化永續移動入口；取得Tesla Powerwall安裝認證，跨入家庭儲能市場；USPACE繼去年成功併購日本智慧停車品牌Nokisaki軒先，今年9月首站落腳東京六本木之丘，加速智慧移動國際佈局；加碼投資WeMo，持續推動永續共享交通版圖。

林東閔表示，面對電動車普及與能源轉型趨勢， Taiwan Mobility生態圈持續加速成形，台灣大動力服務串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，致力打造一站式永續移動服務體系。此次擴大攜手格上充電服務與LINE GO三方資源整合，顯著擴充MyCharge服務版圖，不只強化公共充電基礎，更與USPACE、WeMo等合作夥伴深度協同，實現數據與場域的跨平台整合，提升整體生態圈效能。

請繼續往下閱讀...

台灣大哥大旗下 MyCharge 充電服務自 2023 年推出以來快速成長，2025 年全面啟動營運。今年 1 月進駐全台 13 家 Costco，6 月起更導入 AC「隨插即充」服務，帶動用戶滲透率年增超過 7倍。

台灣大宣布與格上充電服務合作拓展，全新 MyCharge將擴展至全台縣市，2025年底涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁，布局場域橫跨 Costco、五星級飯店與商辦大樓等。

台灣大進一步表示，目前正在推動MyCharge 與 LINE GO服務整合，邁向多平台流量入口，以推進充電體驗跨場域應用。

在智慧能源佈局上，台灣大取得Tesla Powerwall 認證安裝廠資格，正式跨入家用儲能市場，有效提升家庭電力韌性與能源彈性。

另外，台灣大哥大自 2022 年領投 2 億元，成為智慧出行平台USPACE的最大股東，2024 年 B 輪再加碼投資，攜手為電動車主提供「停車＋充電」的一站式便利體驗，USPACE 創辦人暨執行長宋捷仁表示， USPACE持續拓展國際市場，繼2024年完成策略投資日本智慧停車品牌Nokisaki（軒先）後，今年9月甫於東京六本木之丘設立新站點，加速日本傳統停車場智慧化升級。除日本佈局外，也逐步投資泰國與印尼智慧停車新創，一舉讓USPACE集團會員突破數近200萬、超過千場停車場，合作近十萬格車位。

台灣大哥大自 2024 年起成為智慧共享電動機車 WeMo 投資人，並於 2025 年再度領投 3 億元特別股，共同推廣永續移動佈局。WeMo 將攜手四大巨頭台灣大哥大、LINE GO、一卡通 iPASS MONEY、iRent，開啟跨運具、跨平台智慧移動新世代，未來用戶能在四大平台上租借「WeMo 共享機車」，共同提供全方位的城市移動解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法