晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台灣大攜手LINE GO、USPACE、WeMo 打造一站式移動服務

2025/09/23 13:23

台灣大攜手LINE GO、USPACE、WeMo等，打造一站式移動服務。（記者王憶紅攝）台灣大攜手LINE GO、USPACE、WeMo等，打造一站式移動服務。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今（23）日正式宣布，MyCharge充電版圖進一步擴展至全台縣市， 2025年底將涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁。台灣大商務長、台灣大動力服務總經理林東閔表示，「台灣大動力服務」作為Taiwan Mobility生態圈的主導引擎，啟動五大智慧移動戰略，分別為串聯格上充電資源，擴大MyCharge全台布局；擴大LINE GO策略聯盟，深化永續移動入口；取得Tesla Powerwall安裝認證，跨入家庭儲能市場；USPACE繼去年成功併購日本智慧停車品牌Nokisaki軒先，今年9月首站落腳東京六本木之丘，加速智慧移動國際佈局；加碼投資WeMo，持續推動永續共享交通版圖。

林東閔表示，面對電動車普及與能源轉型趨勢， Taiwan Mobility生態圈持續加速成形，台灣大動力服務串聯充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，致力打造一站式永續移動服務體系。此次擴大攜手格上充電服務與LINE GO三方資源整合，顯著擴充MyCharge服務版圖，不只強化公共充電基礎，更與USPACE、WeMo等合作夥伴深度協同，實現數據與場域的跨平台整合，提升整體生態圈效能。

台灣大哥大旗下 MyCharge 充電服務自 2023 年推出以來快速成長，2025 年全面啟動營運。今年 1 月進駐全台 13 家 Costco，6 月起更導入 AC「隨插即充」服務，帶動用戶滲透率年增超過 7倍。

台灣大宣布與格上充電服務合作拓展，全新 MyCharge將擴展至全台縣市，2025年底涵蓋逾 100 座據點、550支充電樁，布局場域橫跨 Costco、五星級飯店與商辦大樓等。

台灣大進一步表示，目前正在推動MyCharge 與 LINE GO服務整合，邁向多平台流量入口，以推進充電體驗跨場域應用。

在智慧能源佈局上，台灣大取得Tesla Powerwall 認證安裝廠資格，正式跨入家用儲能市場，有效提升家庭電力韌性與能源彈性。

另外，台灣大哥大自 2022 年領投 2 億元，成為智慧出行平台USPACE的最大股東，2024 年 B 輪再加碼投資，攜手為電動車主提供「停車＋充電」的一站式便利體驗，USPACE 創辦人暨執行長宋捷仁表示， USPACE持續拓展國際市場，繼2024年完成策略投資日本智慧停車品牌Nokisaki（軒先）後，今年9月甫於東京六本木之丘設立新站點，加速日本傳統停車場智慧化升級。除日本佈局外，也逐步投資泰國與印尼智慧停車新創，一舉讓USPACE集團會員突破數近200萬、超過千場停車場，合作近十萬格車位。

台灣大哥大自 2024 年起成為智慧共享電動機車 WeMo 投資人，並於 2025 年再度領投 3 億元特別股，共同推廣永續移動佈局。WeMo 將攜手四大巨頭台灣大哥大、LINE GO、一卡通 iPASS MONEY、iRent，開啟跨運具、跨平台智慧移動新世代，未來用戶能在四大平台上租借「WeMo 共享機車」，共同提供全方位的城市移動解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財