新鮮人月薪創12年新高 yes123：76％不夠花、逢月底就「吃土」

〔記者李靚慧／台北報導〕根據yes123求職網的調查，在缺工壓力下，今年畢業的「九年級」新鮮人似乎較好找工作，平均實領月薪達3萬1768 元、創12年來新高，但仍有84%的人對薪資水準不滿意，且逾76%的新鮮人表示每個月都存不到錢，到月底就「吃土」、淪為「零存族」，突顯在通膨的環境下，即使薪資數字有所成長，多數年輕人仍面臨沉重的財務壓力。

為了解今年畢業的新鮮人謀職狀況，yes123求職網日前進行了一項「職場菜鳥待業痛苦與上工開心指數調查」，調查結果顯示，受惠於產業缺工潮，今年的新鮮人求職效率已有提升，雖然新鮮人平均仍要投遞92.6封履歷，才能獲得一份工作，但比去年的101封已有所下降，創下9年來的新低，更讓今年應屆畢業生的就業率達42%，是6年來的新高。

2025年社會新鮮人的平均實領月薪達3萬1768元，比去年增加了1548元、漲幅達5.1%，是12年來新高，但仍未達新鮮人期望的薪資金額。根據調查，職場菜鳥預期的月薪平均為3萬2355元，對比實際領到的3萬1768元，仍有587元的落差。

此次調查更顯示，雖然獲得正職工作，但其中卻有高達7成6的新鮮人，目前每個月都「存不到錢」，成為「零存族」、「月光族」、「月底吃土族」；僅有23.6%的新鮮人每月能存到錢，平均每月可存5846元，對於那些離鄉背井工作的年輕人來說，生活開銷更為緊繃 。

這也導致高達83.8%的在職的新鮮人，對目前的薪酬水準感到不滿，更直接影響了他們對工作的滿意度。報告顯示，新鮮人自評的「上工開心指數」平均僅有45.4分，在「薪資滿意度」與「工作成就感」的雙重低落下，導致近9成（88.2%）的新鮮人曾萌生離職念頭 。

至於尚未找到工作的應屆畢業生，在通膨壓力下，處境更為艱辛。調查顯示，新鮮人自評的「待業痛苦指數」平均高達80.6分，高於去年的79.2分，創下12年以來的新高。其中，高達96.3%的新鮮人面臨經濟壓力，72.4%的人表示在求職期間面臨來自家人的精神壓力，甚至有32.2%的人感到「精神快崩潰」。

