外傳台積電將已採購設備調往美國 嘉科廠工程人員：超離譜謠言

台積電嘉科先進封裝廠二廠工程如火如荼進行中，預計明年完工，2028年量產。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日前某媒體報導台積電嘉科廠已採購的設備將優先調往美國亞利桑那州廠，台積電雖澄清對台投資計畫不變，但地方仍有台積電嘉義二廠停工的傳言。對此，台積電嘉科廠不便具名工程人員強調，嘉義二廠已經是箭在弦上，不可能喊停，況且以美國建廠的速度，不可能將明年就可裝機設備調往美國，這個謠言太離譜，居心叵測。

該工程人員指出，台積電今年3月宣布，將在美國加碼投資1000億美元，亞利桑那州投資總額也提高至1650億美元，規劃建設6座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1間研發中心。可能隨著美方進度加快，給特定人士操作空間，放出嘉義二廠計畫暫緩的風聲。

請繼續往下閱讀...

該報導表示，在美國川普總統計畫將輸美半導體晶片課以高達100%關稅下，台積電決定要動了。但在此同時，被視為先進封裝重鎮嘉義二廠（AP7的P2）卻喊停，台積電採購的設備將優先調往美國亞利桑那州廠（Fab21），這也意謂台積電千億美元大投資，將優先啟動興建先進封裝廠。

工程人員強調，主要生產CoWoS先進封裝技術的嘉義二廠工程如火如荼進行中，預計明年完工，2028年量產，從未出現喊停跡象。而且台積電在美國亞利桑那州建廠時程難以掌握，根本不可能將已採購設備優先調往美國，為什麼會出現如此詭譎的不實報導，不禁令人質疑除了要唱衰台灣，甚至有操弄股票之嫌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法