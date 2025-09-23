晴時多雲

房貸還清竟是惡夢開始！6旬夫妻「忽略1事」退休3年後陷入崩潰

2025/09/23 20:09

還清漫長的房貸，並非就能迎來安穩的退休生活，務必要先做好財務規劃。（示意圖，路透）還清漫長的房貸，並非就能迎來安穩的退休生活，務必要先做好財務規劃。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人認為，還清漫長的房貸，就能迎來安穩的退休生活，恐怕真正的考驗才正要開始。日本一對6旬夫妻3年前終於繳清長達30年的房貸，並以1000萬日圓（約新台幣203萬元）的退休金加上每月22萬日圓（約新台幣4.5萬元）的年金過生活，滿心以為養老生活將高枕無憂。然而，隨著房子屋齡邁入30年以上，各種設備開始接連故障，卻忽略提前規劃「住宅修繕費用」，讓他們陷入財務焦慮。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，兵庫縣神戶市的田中誠（63歲，化名）與妻子奈緒子（62歲，化名）住在郊區一棟已經31年的木造住宅，2個孩子早已獨立成家。誠先生在3年前退休時，完成了長達30年的房貸。

退休金約1000萬日圓，從65歲開始，兩人還有合計的年金收入約為每月22萬日圓。田中夫婦深信，自己的養老生活將毫無憂慮。然而，在房貸還清3年後的一個冬天早晨，情況卻急轉直下。

先是家中廚房水管老化，維修與更換估價高達71萬日圓（約新台幣14.4萬元）；接著外牆褪色、出現裂縫，被建議花150萬日圓（約新台幣30.4萬元）重新粉刷。夏天冷氣壞掉換新要13萬日圓（約新台幣2.6萬元），秋天雨水槽變形導致庭院積水，修繕需求接踵而來。

每個月的年金收入是22萬日圓（約新台幣4.5萬元），而生活費大概是每個月18萬日圓（約新台幣3.7萬元），早已經占掉一大半。若再加上2萬日圓（約新台幣4058元）住宅維護費，每月剩下不過2萬日圓。醫療費、交際費一來，很快就清零。他們意識到，如果每個月都這樣裝修房子，積蓄就快花光了。

此外，還有固定資產稅與都市計劃稅每年11萬日圓（約新台幣2.2萬元），火災險每5年繳一次約9萬多日圓（約新台幣1.8萬元），加上庭木修剪與蟲害處理等，讓田中夫婦驚覺「房貸還清後，錢卻依然不停流出」。田中先生焦慮表示「好不容易還清房貸，以為能安心，卻沒想到每天都在煩惱哪裡又壞了。這樣下去，我們恐怕會淪落到『老後破產』」。兩人最終決定一起去諮詢理財規劃師求助。

理財規劃師指出，還清房貸後，應立即建立「住宅專用帳戶」，每月定存約2萬日圓（約新台幣4058元），並將未來10年內可能的維修項目納入年度預算，確保突發狀況不會打亂生活。其次，修繕必須有優先順序，安全相關的管線、屋頂、外牆要放在首位；其次是冷氣等生活品質相關設備，外觀則可延後。最後，調整生活方式，也能延長設備與財務壽命，例如檢視水電費、定期清理冷氣濾網等。此外，專家也建議田中先生兼職，每月額外收入專門投入「住宅帳戶」。

報導強調，房貸完結雖是家庭財務的重要里程碑，但並非終點，而是新的生活起點。唯有將「持有房子」視為長期需要預算的課題，老後生活才能真正安穩。專家最後提醒「安心的退休生活，不是自然而然到來，而是靠日常的計畫與準備培養出來的。」

