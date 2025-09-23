晴時多雲

美國通膨最嚴重10個城市 ! 台積電廠房所在地也上榜 「1數據」受矚目

2025/09/23 13:29

研究顯示，全美10個城市受通貨膨脹影響最嚴重，台積電美國廠所在地鳳凰城也名列榜單上。（彭博）研究顯示，全美10個城市受通貨膨脹影響最嚴重，台積電美國廠所在地鳳凰城也名列榜單上。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會為了刺激低迷的勞動市場，近期宣布降息。然而，此舉同時引發市場對通膨再度升溫的擔憂。美媒《商業內幕》報導，根據財經網站WalletHub在近期所發布的最新研究顯示，美國多個主要都市正面臨不同程度的物價壓力，其中有十個地區被點名為通膨最嚴重的城市。

其中，台積電的美國廠所在地鳳凰城，也名列美國通膨最嚴重10個城市的第9名，這對於正在大規模建設半導體產業聚落的鳳凰城而言，可能進一步推高勞動力與生活成本，其8月單月通膨上升0.9%、僅次於第1名的佛羅里達州坦帕市，反映出「短期物價壓力加劇」。

根據最新研究顯示，全美十個地區被點名為通膨最嚴重的城市，名次依序如下，佛羅里達州坦帕市、聖地牙哥、費城、阿拉斯加州安克雷奇、洛杉磯，以及芝加哥、加州河濱市、紐約市、鳳凰城、巴爾的摩。

分析師指出，佛羅里達州的坦帕（Tampa）其過去1個月物價漲幅達 1.1%，居全美之冠，年增率則為 3.3%，高於聯準會設定的2%長期目標。主要是住房、能源、交通與食品支出全面上升，使得當地家庭感受到明顯的生活壓力。

根據美國智庫「稅務與經濟政策研究中心」（Institute on Taxation and Economic Policy）指出，佛羅里達州已有100年不收個人所得稅，州政府約80%的財源來自銷售稅與特種銷售稅（excise taxes）。

這點吸引了退休族群與高收入人口遷入，增加了對服務、餐飲與娛樂的需求，以致當地勞動力市場相對緊繃，工資上漲也加速了通膨。此外，對於住房的高需求，也推升租金與房價，住房支出成為當地通膨的主要來源。

根據美國多家房市調查，佛州城市（尤其坦帕、邁阿密、奧蘭多）的租金漲幅，近年來都跑在全美前段班。

同時，備受矚目的還有台積電美國晶圓廠所在地「亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）」。該地區8月單月通膨上升0.9%、僅次於坦帕，反映出短期物價壓力加劇，年增率為1.4%，低於全國平均，但快速上揚的趨勢，對正在大規模建設半導體產業聚落的鳳凰城而言，可能進一步推高勞動力與生活成本。

值得注意的是，進入榜單的加州聖地牙哥（包括附近的卡爾斯巴德市），被列為通膨率第二快的城市。根據美國勞工統計局的消費者物價指數數據，在過去一年的通膨增幅達4%，這裡是全美年增率最高的城市。

目前，美國個人消費支出（PCE）物價指數為 2.6%，勞工統計局公布的消費者物價指數（CPI）則顯示過去一年平均漲幅為2.9%。專家警告，雖然降息有助於刺激就業，但同時可能助長需求，使通膨在部分城市持續惡化。

