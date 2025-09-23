西門子攜維立電機 Blue GIS正式加入台電供電系統

因應歐盟、日本趨勢，台電變電所運用到的氣體絕緣開關設備GIS將逐步汰換成環保型氣體。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕西門子攜手維立電機完成全台首套Blue GIS，已於18 日在台電花蓮玉里一次配電變電所舉行送電啟用典禮，象徵台灣電力設備邁入新世代。西門子強調，此專案不僅是雙方合作的重要里程碑，更展現協助台電推動能源轉型、邁向淨零碳排與提升供電韌性的承諾。

氣體絕緣開關設備（GIS）是電力系統中關鍵的控制與保護設施，廣泛應用於變電所及供電站。傳統 GIS 採用六氟化硫（SF₆）作為絕緣與滅弧介質，但由於其溫室效應潛能值遠高於二氧化碳，對環境造成極大衝擊。隨著全球對環保與淨零的要求日益嚴格，如何尋找替代方案已成為各國電力業者的重要課題。

請繼續往下閱讀...

西門子推出的 Blue GIS，以「潔淨空氣（Clean Air）」科技取代傳統的 SF₆。潔淨空氣由氮氣與氧氣等天然元素組成，無毒、不可燃，屬於氣候中性的介質。這項創新不僅大幅降低環境負擔，還能在安全性與可靠性上優於傳統方案，協助電網基礎設施邁向綠色永續。

Blue GIS 的特色有零氟化氣體排放、環保設計、操作便利、數位化整合等。台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示，「GIS 作為能源關鍵設備，廣泛應用於變電站、工業設施、高樓、捷運系統及資料中心。協助台電在玉里一次配電變電所導入 Blue GIS 技術，邁出具示範價值的第一步。未來將持續推廣此技術，協助台灣更快速地回應全球減碳趨勢與歐盟規範。」

維立電機董事長羅啓和也表示，與西門子攜手協助台電完成全台首套 Blue GIS 的送電，對維立電機意義重大。雙方共同回應全球減碳議題、推動電力設備邁向綠色轉型的重要一步，將持續與西門子及台電等夥伴深化合作，推廣這項環境友善技術，共同打造更安全、更環保、更具韌性的電力系統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法