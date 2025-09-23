晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

陸行之：輝達AI完美投資循環 7大科技巨頭恐受衝擊

2025/09/23 11:54

輝達（NVIDIA）繼上週宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），22日再宣布投資1000億美元與OpenAI進行戰略合作，引發業界關注。（示意圖，路透）輝達（NVIDIA）繼上週宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），22日再宣布投資1000億美元與OpenAI進行戰略合作，引發業界關注。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）上週才宣布斥資50億美元（約新台幣1510億元）入股英特爾（Intel），22日再宣布投資1000億美元（約新台幣3兆元）與OpenAI進行戰略合作，引發業界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱輝達啟動無止盡的循環投資，讓AI泡泡愈吹愈大，包括他自己在內的大多數投資人都沒見過沒碰過這種事，並認為超微（AMD）、博通（Broadcom）、Marvell、Google、Grok、Anthropic's Claude及Deepseek等7家科技大廠恐面臨挑戰。

陸行之今（23日）在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文指出，假設輝達以策略投資人身分投資OpenAI 1000億美元，持有佔比20%，加上其他股東合計持有5000億美元（約新台幣15.1兆元）現金。然後OpenAI再用這5000億美元現金跟策略投資人輝達買了4000億美元（約新台幣12兆元）晶片、軟體及系統，輝達可從中獲利2400億美元（約新台幣7.2兆元，營業利潤率高達60%），然後再用其中的2000億美元（約新台幣6兆元）獲利投資OpenAI ，加上其他看好投資人的8000億美元（約新台幣24.1兆元）跟投，持有佔比保持20%。

然後，OpenAI再用這1兆美元（約新台幣30兆元）現金，跟輝達買了8000億美元晶片、軟體及系統，輝達從中獲利4800億美元（約新台幣14.5兆元），再用其中的4000億美元（約新台幣12兆）獲利投資OpenAI，加上其他看好投資人的1.6兆美元（約新台幣48.3兆元）跟投，持有佔比保持20%。

OpenAI再用這2兆美元（約新台幣60.4兆元）現金跟輝達買了1.6億美元（約新台幣48.3兆元）晶片、軟體和系統，然後輝達從中獲利9600億美元（約新台幣29兆元），然後輝達再用這9600億美元獲利投資OpenAI 8000億美元........。

陸行之表示，加上這不斷地循環投資可能的市值增加，有沒有感覺這無止盡的投資循環對AI產業真是美好，而且每天都有驚喜，泡泡越吹越大，好像永遠不會破，包括他在內的大部分投資人也沒碰過這種事，越來越難判斷其轉折點。

陸行之稱，當然這美好無止盡AI投資循環的背後對其相關產業鏈有利，但對AMD的AI GPU、博通、Marvell的ASIC等晶片設計商相對不利，也對AI應用公司競爭同業Google、馬斯克的Grok、Anthropic's Claude和中國Deepseek相對不利。

陸行之表示，同樣無止盡的投資循環戲碼也發生在Coreweave、Nebius、英特爾（Intel），並好奇誰會是下一個輝達翻牌的標的？哪家公司也有能力找到這樣的完美循環，認為從現況看起來，AMD、英特爾、Marvell都玩不過黃仁勳，但Google、亞馬遜、博通、特斯拉有資金與核心晶片，也可以跟想買ASIC晶片的中資大咖AI應用公司進行投資或技術合作，但Google、Amazon、特斯拉會賣其自研晶片嗎？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財