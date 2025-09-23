陸行之：輝達AI完美投資循環 7大科技巨頭恐受衝擊

輝達（NVIDIA）繼上週宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），22日再宣布投資1000億美元與OpenAI進行戰略合作，引發業界關注。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）上週才宣布斥資50億美元（約新台幣1510億元）入股英特爾（Intel），22日再宣布投資1000億美元（約新台幣3兆元）與OpenAI進行戰略合作，引發業界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱輝達啟動無止盡的循環投資，讓AI泡泡愈吹愈大，包括他自己在內的大多數投資人都沒見過沒碰過這種事，並認為超微（AMD）、博通（Broadcom）、Marvell、Google、Grok、Anthropic's Claude及Deepseek等7家科技大廠恐面臨挑戰。

陸行之今（23日）在臉書以「無止盡的美好AI投資循環？」為題發文指出，假設輝達以策略投資人身分投資OpenAI 1000億美元，持有佔比20%，加上其他股東合計持有5000億美元（約新台幣15.1兆元）現金。然後OpenAI再用這5000億美元現金跟策略投資人輝達買了4000億美元（約新台幣12兆元）晶片、軟體及系統，輝達可從中獲利2400億美元（約新台幣7.2兆元，營業利潤率高達60%），然後再用其中的2000億美元（約新台幣6兆元）獲利投資OpenAI ，加上其他看好投資人的8000億美元（約新台幣24.1兆元）跟投，持有佔比保持20%。

然後，OpenAI再用這1兆美元（約新台幣30兆元）現金，跟輝達買了8000億美元晶片、軟體及系統，輝達從中獲利4800億美元（約新台幣14.5兆元），再用其中的4000億美元（約新台幣12兆）獲利投資OpenAI，加上其他看好投資人的1.6兆美元（約新台幣48.3兆元）跟投，持有佔比保持20%。

OpenAI再用這2兆美元（約新台幣60.4兆元）現金跟輝達買了1.6億美元（約新台幣48.3兆元）晶片、軟體和系統，然後輝達從中獲利9600億美元（約新台幣29兆元），然後輝達再用這9600億美元獲利投資OpenAI 8000億美元........。

陸行之表示，加上這不斷地循環投資可能的市值增加，有沒有感覺這無止盡的投資循環對AI產業真是美好，而且每天都有驚喜，泡泡越吹越大，好像永遠不會破，包括他在內的大部分投資人也沒碰過這種事，越來越難判斷其轉折點。

陸行之稱，當然這美好無止盡AI投資循環的背後對其相關產業鏈有利，但對AMD的AI GPU、博通、Marvell的ASIC等晶片設計商相對不利，也對AI應用公司競爭同業Google、馬斯克的Grok、Anthropic's Claude和中國Deepseek相對不利。

陸行之表示，同樣無止盡的投資循環戲碼也發生在Coreweave、Nebius、英特爾（Intel），並好奇誰會是下一個輝達翻牌的標的？哪家公司也有能力找到這樣的完美循環，認為從現況看起來，AMD、英特爾、Marvell都玩不過黃仁勳，但Google、亞馬遜、博通、特斯拉有資金與核心晶片，也可以跟想買ASIC晶片的中資大咖AI應用公司進行投資或技術合作，但Google、Amazon、特斯拉會賣其自研晶片嗎？

