晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

裕隆城2週年慶 大方送LUXGEN n7純電休旅車

2025/09/23 11:03

裕隆城迎週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」，一樓中廣場人氣明星在2週年療癒登場。（裕隆提供）裕隆城迎週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」，一樓中廣場人氣明星在2週年療癒登場。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團打造的新店裕隆城2週年慶開跑，9月25日起至10月31日，單日消費累計滿1688元或使用裕隆城會員點數20點，即可參加全館滿額抽獎，頭獎為價值百萬的LUXGEN n7 純電休旅 7人亮點版，還有最新款iPhone 17、任天堂Switch 2及7萬元日本旅遊金等好禮。

裕隆表示，新店最大商城-裕隆城自2023年開幕以來，已成為在地商圈居民不可或缺的生活中心，今年，裕隆城業績有望突破57億大關，人流更突破千萬人次。

為回饋廣大新舊顧客支持，裕隆城於9月25日盛大啟動為期一個月的2週年慶，攜手誠品生活新店與威秀商場，推出一系列超值優惠與精彩活動，邀請顧客Together歡慶年度盛會。

週年慶期間全館當日累計消費滿3000元，即贈限量LINE GO禮包；期間內於指定樓層消費滿5000元可以兌換威秀電影票，誠品生活新店也推出連續12日滿千送百、3C家電滿萬即贈千元購物金等好禮回饋。

呼應關懷在地、健康永續的生活理念，裕隆城特別於9月26日至29日舉辦「2025 農加生活風味加工市集特展」，邀請超過20個在地小農攤位，提供特色商品與DIY手作體驗，裕隆城VIP及VVIP會員憑不限金額發票，可兌換市集好禮。

裕隆城作為新型態區域型百貨標竿，不僅是購物場域，更以創新活動吸引多元族群歡度時光。週年慶期間，特別規劃兒童繪畫比賽，邀請雙北學童發揮創意，畫出心中最夢幻的生日蛋糕，並推出小芙尼見面會、明月堂手作大福DIY、寶寶週歲派對、遊戲機台等體驗活動，滿足不同年齡層的需求。

歡慶週年慶，誠品生活新店舉辦海納15萬件好物的年度最大特賣盛會「萬物市集」，萬件文具禮品最低1折起！另有「能量色彩」主題派對，集結15組音樂人接力演出、互動兒童劇場、親子寵物市集和工作坊等等活動，帶來觸動感官的能量盛宴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財