裕隆城2週年慶 大方送LUXGEN n7純電休旅車

裕隆城迎週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」，一樓中廣場人氣明星在2週年療癒登場。（裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團打造的新店裕隆城2週年慶開跑，9月25日起至10月31日，單日消費累計滿1688元或使用裕隆城會員點數20點，即可參加全館滿額抽獎，頭獎為價值百萬的LUXGEN n7 純電休旅 7人亮點版，還有最新款iPhone 17、任天堂Switch 2及7萬元日本旅遊金等好禮。

裕隆表示，新店最大商城-裕隆城自2023年開幕以來，已成為在地商圈居民不可或缺的生活中心，今年，裕隆城業績有望突破57億大關，人流更突破千萬人次。

為回饋廣大新舊顧客支持，裕隆城於9月25日盛大啟動為期一個月的2週年慶，攜手誠品生活新店與威秀商場，推出一系列超值優惠與精彩活動，邀請顧客Together歡慶年度盛會。

週年慶期間全館當日累計消費滿3000元，即贈限量LINE GO禮包；期間內於指定樓層消費滿5000元可以兌換威秀電影票，誠品生活新店也推出連續12日滿千送百、3C家電滿萬即贈千元購物金等好禮回饋。

呼應關懷在地、健康永續的生活理念，裕隆城特別於9月26日至29日舉辦「2025 農加生活風味加工市集特展」，邀請超過20個在地小農攤位，提供特色商品與DIY手作體驗，裕隆城VIP及VVIP會員憑不限金額發票，可兌換市集好禮。

裕隆城作為新型態區域型百貨標竿，不僅是購物場域，更以創新活動吸引多元族群歡度時光。週年慶期間，特別規劃兒童繪畫比賽，邀請雙北學童發揮創意，畫出心中最夢幻的生日蛋糕，並推出小芙尼見面會、明月堂手作大福DIY、寶寶週歲派對、遊戲機台等體驗活動，滿足不同年齡層的需求。

歡慶週年慶，誠品生活新店舉辦海納15萬件好物的年度最大特賣盛會「萬物市集」，萬件文具禮品最低1折起！另有「能量色彩」主題派對，集結15組音樂人接力演出、互動兒童劇場、親子寵物市集和工作坊等等活動，帶來觸動感官的能量盛宴。

