新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案 明上午10點辦理說明會

2025/09/23 11:04

新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，將於9月24日上午10點整在頂城市民活動中心舉行說明會。（新北市地政局提供）新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，將於9月24日上午10點整在頂城市民活動中心舉行說明會。（新北市地政局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動「新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收開發案」，地政局指出，將於9月24日上午10點整在頂城市民活動中心（新店區安康路1段9-2號）舉行該案事業計畫公聽會暨地上物查估前說明會，說明計畫內容、區段徵收作業流程、地上物查估項目與方式、重要時程等，並聽取土地所有權人、相關權利人及利害關係人意見。

地政局介紹，此案位於北二高與碧潭大橋岔口北側、高速公路用地以東、新店溪河川治理計畫區域線以西，總面積約21.76公頃，現況多為砂石場、雜林草地；區內土地所有權人約150多位，建築物約180多間，開發後將提供9.5公頃住宅區、1.69公頃商業區、2座公園、2處綠地及完善道路系統規劃。

交通部分，地政局指出，該案可結合鄰近碧潭大橋、北二高、安坑交流道，另外，區內留設1.2公頃社福設施用地，規劃興闢社宅，預計可提供1300戶。

地政局說，詳細資訊可於專案網站查詢，說明會也將在專網直播專區直播，為使土地繼承人了解自身權益並提早處理產權問題，當日新店地政事務所也會提供未辦繼承案件及防詐騙諮詢服務。

