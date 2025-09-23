此狼非彼狼！紡織專家：台灣飛狼與Jack Wolfskin已分家 MIT製造值得支持

中國運動品牌巨頭安踏（ANTA）今年稍早完成對德國知名戶外品牌 Jack Wolfskin的收購，引發市場關注。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國運動品牌巨頭安踏（ANTA）今年稍早完成對德國知名戶外品牌 Jack Wolfskin的收購，引發市場關注。台灣市場也出現部分誤解，認為台灣消費者熟悉的「Jack Wolfskin 飛狼（以下簡稱飛狼）」品牌亦包含在內。對此，紡織專家強調「台灣飛狼並未被收購，與Jack Wolfskin早已是完全不同的公司」。

紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」今稍早在臉書發文指出，德國Jack Wolfskin和台灣Jack Wolfskin現在商標長得很像，老實說也是系出同源的品牌，但現在是2家完全不同的公司。

請繼續往下閱讀...

扛布者-為紡織而活的男子稱，德國Jack Wolfskin與台灣飛狼品牌的關係可追溯至40多年前。當時，剛從東海大學外文系畢業的台灣企業家徐鴻煥（業界暱稱「狼主」）遠赴德國參加一場戶外用品展，結識年僅19歲的Ulrich Dausien，兩人一拍即合，一張訂單的簽成，促成台德兩家公司的攜手合作，共同開啟了世界知名登山品牌Jack Wolfskin的創業之路 。

扛布者-為紡織而活的男子指出，Jack Wolfskin早期的商業模式，是將德國的設計理念、工程技術與品牌形象，與台灣當時正蓬勃發展的成衣、布料相結合。遠不只所謂單純代理、經銷1991年，徐鴻煥先生成立鴻煥製衣廠，引進機能衣加工技術 ，可生產GORE-TEX 和 SYMPATEX的產品，成為台灣第一家機能性服飾製造廠。

Jack Wolfskin在1993年達到了巔峰，Jack Wolfskin在當時贊助台灣登山家吳錦雄登上聖母峰。當吳錦雄成為台灣第一人時，身上所穿的，正是由台灣飛狼在台生產、可抵禦攝氏零下50度嚴寒的雪衣。而這次登頂不僅是登山界的壯舉，更是對台灣製造實力的最高肯定。



只是打自1991年開始，德國母公司就已經開始頻繁轉手跟出售，從美國的Johnson Outdoors到貝恩資本（Bain Capital），之後又到Quadriga Capital和巴克萊私募股權（Barclays Private Equity）手上。



就連黑石集團（Blackstone Group）也曾經是它的主人，之後再被美國高爾夫品牌Callaway Golf Company買下，現在則變成中國安踏集團旗下的品牌，頻繁的換手雖說可能是各大集團的財務考量，但從某方面來說，也代表Jack Wolfskin這個品牌經營的不是那麼順遂，也不是那麼簡單，所以集團在評估後就斷然決定出售。而也因為都是由財團接手的關係，跟台灣飛狼的合作關係就不再那麼緊密。

扛布者-為紡織而活的男子曾，現在Jack Wolfskin機能服飾，堅持100%台灣製造!是台灣飛狼官網上用紅字特別標示出來的文字，這不只是種堅持，在傳產普遍缺工，且成衣廠成本不斷飆高的今天，更是顯得特別不容易。光是做一件T-SHIRT在台灣就偏貴了，更何況還是做戶外機能外套。

且不只是在戶外領域當中活耀，台灣飛狼也利用自有的成衣廠發展B2B業務，包含訂製服務 ，也提供授權，讓飛狼的形象深植於台灣的社會經濟活動之中。

扛布者-為紡織而活的男子表示，飛狼是台灣品牌，也是個努力讓台灣製造被看見的公司，認為光就這點，就值得消費者買單了，並要大家別再將2家公司搞混了。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法