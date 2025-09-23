晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

此狼非彼狼！紡織專家：台灣飛狼與Jack Wolfskin已分家 MIT製造值得支持

2025/09/23 10:39

中國運動品牌巨頭安踏（ANTA）今年稍早完成對德國知名戶外品牌 Jack Wolfskin的收購，引發市場關注。（示意圖，彭博）中國運動品牌巨頭安踏（ANTA）今年稍早完成對德國知名戶外品牌 Jack Wolfskin的收購，引發市場關注。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國運動品牌巨頭安踏（ANTA）今年稍早完成對德國知名戶外品牌 Jack Wolfskin的收購，引發市場關注。台灣市場也出現部分誤解，認為台灣消費者熟悉的「Jack Wolfskin 飛狼（以下簡稱飛狼）」品牌亦包含在內。對此，紡織專家強調「台灣飛狼並未被收購，與Jack Wolfskin早已是完全不同的公司」。

紡織專家「扛布者-為紡織而活的男子」今稍早在臉書發文指出，德國Jack Wolfskin和台灣Jack Wolfskin現在商標長得很像，老實說也是系出同源的品牌，但現在是2家完全不同的公司。

扛布者-為紡織而活的男子稱，德國Jack Wolfskin與台灣飛狼品牌的關係可追溯至40多年前。當時，剛從東海大學外文系畢業的台灣企業家徐鴻煥（業界暱稱「狼主」）遠赴德國參加一場戶外用品展，結識年僅19歲的Ulrich Dausien，兩人一拍即合，一張訂單的簽成，促成台德兩家公司的攜手合作，共同開啟了世界知名登山品牌Jack Wolfskin的創業之路 。

扛布者-為紡織而活的男子指出，Jack Wolfskin早期的商業模式，是將德國的設計理念、工程技術與品牌形象，與台灣當時正蓬勃發展的成衣、布料相結合。遠不只所謂單純代理、經銷1991年，徐鴻煥先生成立鴻煥製衣廠，引進機能衣加工技術 ，可生產GORE-TEX 和 SYMPATEX的產品，成為台灣第一家機能性服飾製造廠。

Jack Wolfskin在1993年達到了巔峰，Jack Wolfskin在當時贊助台灣登山家吳錦雄登上聖母峰。當吳錦雄成為台灣第一人時，身上所穿的，正是由台灣飛狼在台生產、可抵禦攝氏零下50度嚴寒的雪衣。而這次登頂不僅是登山界的壯舉，更是對台灣製造實力的最高肯定。

只是打自1991年開始，德國母公司就已經開始頻繁轉手跟出售，從美國的Johnson Outdoors到貝恩資本（Bain Capital），之後又到Quadriga Capital和巴克萊私募股權（Barclays Private Equity）手上。

就連黑石集團（Blackstone Group）也曾經是它的主人，之後再被美國高爾夫品牌Callaway Golf Company買下，現在則變成中國安踏集團旗下的品牌，頻繁的換手雖說可能是各大集團的財務考量，但從某方面來說，也代表Jack Wolfskin這個品牌經營的不是那麼順遂，也不是那麼簡單，所以集團在評估後就斷然決定出售。而也因為都是由財團接手的關係，跟台灣飛狼的合作關係就不再那麼緊密。

扛布者-為紡織而活的男子曾，現在Jack Wolfskin機能服飾，堅持100%台灣製造!是台灣飛狼官網上用紅字特別標示出來的文字，這不只是種堅持，在傳產普遍缺工，且成衣廠成本不斷飆高的今天，更是顯得特別不容易。光是做一件T-SHIRT在台灣就偏貴了，更何況還是做戶外機能外套。

且不只是在戶外領域當中活耀，台灣飛狼也利用自有的成衣廠發展B2B業務，包含訂製服務 ，也提供授權，讓飛狼的形象深植於台灣的社會經濟活動之中。

扛布者-為紡織而活的男子表示，飛狼是台灣品牌，也是個努力讓台灣製造被看見的公司，認為光就這點，就值得消費者買單了，並要大家別再將2家公司搞混了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財