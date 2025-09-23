晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》宣德：蘋果追單 帶量漲停攻半年新高

2025/09/23 10:22

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，公司位於中國昆山的工廠貢獻表現亮眼。（宣德提供）宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，公司位於中國昆山的工廠貢獻表現亮眼。（宣德提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器及機構件供應商宣德科技（5457）受惠於蘋果最新一代智慧型手機與TWS（真無線立體聲）新耳機帶動出貨，應客戶要求擴大生產能量，看旺後續展望，激勵今日股價亮起紅燈，截至上午10時暫報漲停價51.7元，創半年新高，成交量2934張，漲停委買張數超過5200張。

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，公司位於中國昆山的工廠貢獻表現亮眼，預估該廠營收兩位數成長可期。儘管供應鏈表示，蘋果按照慣例，可能會在每年第4季、第1季調整新品訂單量，不過宣德管理層展望第4季及明年上半年，看好美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電、新款耳機高階版，預期將進一步挹注集團營運動能。

為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。此外，除了美系客戶供應鏈穩定挹注之外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，涵蓋聲學、工控及支付設備等領域，已成功爭取到多個新專案。目前組裝業務佔25%營收，管理層看好明年將有機會超過50%的成長空間，將使營收結構將更趨多元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財