焦點股》華邦電：8月轉虧為盈 價量續高飛

2025/09/23 09:49

華邦電8月轉虧為盈，價量續高飛。（記者洪友芳攝）華邦電8月轉虧為盈，價量續高飛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）昨公告8月每股稅後盈餘0.16元，這是該公司連續虧損3季之後，出現單月獲利，激勵今股價以35元開出，早盤最高達36.2元、漲幅近6%，截至9點28分，股價暫報35.85元，上漲1.6元，成交量逾17萬張，續居台股成交量第1名。

華邦電因股票達公布注意交易資訊標準，昨公布相關財務業務等重大訊息，8月自結稅前淨利9.19億元，淨利為7.22億元，較去年同期增長逾8倍，每股稅後盈餘0.16元，為連續虧損3季之後，轉單月獲利。

隨著記憶體漲價，繼南亞科（2408）上週公告8月單月轉虧為盈後，華邦電也轉獲利。法人看好華邦電營運後市，帶動近期價量齊往上，昨股價收34.25元，漲幅2.24%，為連9漲，累計漲幅39.51%，昨三大法人同步買超，外資買超1.37萬張、投信買超5580張、自營商轉買超1.02萬張。

