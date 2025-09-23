晴時多雲

焦點股》聯發科：英特爾與輝達牽手 美系修目標價

2025/09/23 09:35

聯發科近期股價走弱。（記者卓怡君攝）聯發科近期股價走弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日發表採用3奈米製程的全新天璣9500旗艦晶片，但美系外資卻出具最新報告調降聯發科評等從「優於大盤」下修至「中立」，目標價從1800元降至1588元，主因中國AI手機換機潮可能不如預期，美國競爭對手透過降價搶攻中國市佔率，此外，英特爾與輝達合作推出新一代x86 SoC，恐將削弱聯發科自研的Arm架構N1X在AI與遊戲PC市場的競爭力。

聯發科股價在輝達入股英特爾後重挫，近3日跌幅已逾8%，摜破月線，今日台股再飆新高，聯發科股價續弱，截至9:16分左右，聯發科股價下跌1.78%，暫報1380元，成交量逾2972張。

美系外資分析，中國市場的AI智慧手機換機潮可能不會如先前預期的快速到來，原因在於「代理型AI」與「長鏈式推理AI」多需依賴雲端運算，而在中國雲端服務大多為免費，消費者不會僅為了AI功能而購買新機，甚至已觀察到部分美國競爭對手透過降價來搶佔中國市佔率。基於此理由，將聯發科2026年的毛利率假設下調至46%，低於該公司提供的47%中值指引。

在AI PC領域，聯發科與輝達建立戰略合作關係，但其價值可能受到稀釋。由於英特爾與輝達合作推出的新一代x86 SoC，將透過NVLink整合Intel CPU與NVIDIA RTX GPU，這恐將削弱聯發科自研的Arm架構N1X在AI與遊戲PC市場的競爭力。因此，下調對Windows-on-Arm（WoA）處理器的出貨量預測。

至於AI ASIC，聯發科已成功取得Google TPU訂單，該3奈米晶片預計於10月完成流片（tape out），這也在過去兩年推動聯發科股價的重估。不過，該專案在2026年的營收貢獻僅約6億美元（不含其他ASIC設計代工費用），低於該公司設定的10億美元目標。至於Meta的ASIC專案仍存在不確定性，聯發科以成本優勢勝出的機率為五五波，若能在未來一至兩個月內成功取得訂單，股價可能上漲10%至15%，反之則可能面臨相同幅度下跌。

美系外資指出，整體來看，2026年對聯發科而言將是一個過渡期，AI智慧手機與AI PC的發展步伐放緩，加上AI ASIC的營收貢獻有限，恐將影響成長動能。因此將投資評級下調至「中立」，並將目標價下修12%至1588元，對應2026年預估本益比20倍。

