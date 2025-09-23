晴時多雲

金價今年第36次創新高 ! 專家指點泡沫生成「1指標」將先升溫

2025/09/23 11:12

金價今年第36次創新高 ! 專家指點泡沫生成「1指標」將先升溫金價創出今年第36個新高，目前宏觀環境對黃金等貴金屬來說，是一場利於上漲的「完美風暴」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金的漲勢仍在加速。週一，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨合約收漲69.30美元、漲幅1.9%，收於每盎司3775.10美元，刷新主力合約史上最高收盤價。根據數據，這是黃金自今年以來，第36次改寫收盤紀錄。

對於黃金持續大漲，是否之後會出現泡沫化。對此，Winhall Risk Analytics撰稿人弗里德曼（Friedman）解釋，目前黃金正處於一個「激進且持續的牛市」中，而非泡沫。他解釋，如果泡沫正在形成，市場的隱含波動率（implied volatility）會因不確定性加劇和價格的狂熱波動而上升。

分析認為，地緣政治不確定性、通膨隱憂與市場對降息的預期，共同構成推升金價的「完美風暴」，但技術面同樣給予黃金多頭信心，儘管市場上對潛在泡沫的警惕情緒升溫，但多項關鍵指標顯示，投資人並未陷入恐慌，因為黃金正成為「災難保險」般的資產。

對此，弗里德曼表示，黃金同時受惠於通膨壓力、貨幣貶值、債務負擔、地緣衝突以及社會焦慮情緒，因此被視為「在完美時機出現的完美投資」。

BullionVault研究總監阿什（Adrian Ash）則直言，美國政治分裂、北約與俄羅斯緊張局勢升級，與聯準會降息預期疊加，進一步強化了黃金與白銀的避險吸引力。他補充，黃金ETF近期連續5週資金流入，顯示資金剛開始進場。

Teucrium董事總經理漢利（Jake Hanley）認為，近期漲勢並非源自突發消息，而是自9月初以來健康的技術性走高。現今黃金圖表展現「經典突破」：長期盤整、清晰阻力位、趨勢排列，以及強勁陽線帶動的持續上攻，代表這是一個「高信念突破」。

弗里德曼（Friedman）解釋，如果黃金泡沫正在形成，市場的隱含波動率（implied volatility）會因不確定性加劇和價格的狂熱波動而上升。在泡沫環境中，投資者會湧向溢價更低、但有潛力獲得驚人回報的價外期權，導致兩者之間的「扭曲」（skew）擴大。

但根據OptionMetrics數據顯示，目前該指標並未處於異常水準。弗里德曼總結，金融泡沫確實會發生，但非常罕見，圍繞它們未經證實的斷言應以極度懷疑的態度對待。

儘管如此，專家提醒，金價已在媒體與社群中成為熱門話題，ETF交易活躍度大增，這些都可能是潛在過熱的訊號。投資人雖可搭乘黃金牛市行情，但仍需保持謹慎，以免在波動加劇時措手不及。

