台積電發爐飆1340元、指數登26247點 雙雙創收盤新天價

台積電狂飆1340元、指數登26247點，雙雙創收盤新天價。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在輝達帶動下，美股4大指數週一全面走揚，而台積電ADR收盤更勁揚2.93%，受此激勵，台股週二在台積電開盤直接突破1300元，以1320元開出，大漲25元，指數跳空漲240.4點，以26121點開出，隨著台積電狂飆，帶動電子股全面上攻，指數開高走高，一度來到26307點，上漲427點，不過，受到聯發科、中美晶、環球晶、京元電、台達電等電子股走跌拖累，指數漲勢收斂，然最後一盤在台積電大單敲進，以1340元天價作收，指數漲366.77點，收26247.37點，雙雙創下收盤新天價。

前10大成交額漲跌互見，台積電漲45元，收1340元，成交額449.03億元，排名第1；鴻海漲5元，收221元，成交額227.07億元，排名第2；華邦電漲2.2元，收36.45元，成交額191.01億元，排名第3；金居跌7元，收241.5元，成交額189.92億元，排名第4；聯發科跌30元，收1375元，成交額148.64億元，排名第5。

台達電跌14元，收893元，成交額146.61億元，排名第6；聯鈞漲19.5元，收278.5元，成交額140.15億元，排名第7；光寶科跌2.5元，收183元，成交額123.85億元，排名第8；東元以漲停94元作收，成交額114.51億元，排名第9；南電跌1元，收234.5元，成交額107.94億元，排名第10。

