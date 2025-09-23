晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳川普本週將簽署行政命令 認定TikTok美國交易合法

2025/09/23 09:50

傳川普本週將簽署行政命令，認定TikTok美國交易合法。（示意圖，路透）傳川普本週將簽署行政命令，認定TikTok美國交易合法。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》引述白宮官員消息報導，美國總統川普（Donald Trump）預計將在本週稍晚簽署行政命令，正式認定TikTok美國業務與其中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離的交易方案，符合美國2024年通過的相關法規，並視為合法交易。

根據白宮官員說法，這項交易將由多家美國與國際投資方組成財團接手，其中包括科技巨頭甲骨文（Oracle）與私募基金銀湖資本（Silver Lake）。字節跳動在交易完成後的持股比例預計將降至20%以下，而新投資人中多數與字節跳動沒有任何關聯。

白宮官員指出，投資者名單尚未最終敲定，但「會是一些大家一聽就知道的公司與名字」。官員也補充，川普即將簽署的行政命令將進一步確認該交易在法律上可行，並提供額外120天的執行緩衝期，以協助投資方與字節跳動完成後續程序。

根據美國今年通過的新法規，若TikTok未在2025年1月前從字節跳動完全剝離，將面臨在美國下架的命運。川普政府日前已將原定執行期限延後至12月中旬，以爭取更多時間推動交易落實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財