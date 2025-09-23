傳川普本週將簽署行政命令，認定TikTok美國交易合法。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》引述白宮官員消息報導，美國總統川普（Donald Trump）預計將在本週稍晚簽署行政命令，正式認定TikTok美國業務與其中國母公司字節跳動（ByteDance）剝離的交易方案，符合美國2024年通過的相關法規，並視為合法交易。

根據白宮官員說法，這項交易將由多家美國與國際投資方組成財團接手，其中包括科技巨頭甲骨文（Oracle）與私募基金銀湖資本（Silver Lake）。字節跳動在交易完成後的持股比例預計將降至20%以下，而新投資人中多數與字節跳動沒有任何關聯。

請繼續往下閱讀...

白宮官員指出，投資者名單尚未最終敲定，但「會是一些大家一聽就知道的公司與名字」。官員也補充，川普即將簽署的行政命令將進一步確認該交易在法律上可行，並提供額外120天的執行緩衝期，以協助投資方與字節跳動完成後續程序。

根據美國今年通過的新法規，若TikTok未在2025年1月前從字節跳動完全剝離，將面臨在美國下架的命運。川普政府日前已將原定執行期限延後至12月中旬，以爭取更多時間推動交易落實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法