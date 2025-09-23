連辦Costco會員都不行！川普對伊朗官員祭奇招 背後考量曝光

Costco這類批發商店，一直是駐紐約或訪問紐約伊朗外交官的最愛。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府宣布，凡是駐紐約或訪問紐約的伊朗外交官，若要在美國購買奢侈品或到好市多（Costco）等美式大型批發俱樂部商店採購，必須事先獲得美國國務院的特別許可，否則不得進行相關消費。

《美聯社》報導，美國國務院在聲明中表示：「我們不會允許伊朗政權讓其神職菁英在紐約大肆購物，而伊朗人民卻承受貧困、基礎建設崩壞，並面臨水電嚴重短缺的困境。」

根據本週將刊登於《聯邦公報》的公告，美國國務院外國使團事務辦公室認定，外交官申請批發俱樂部會員資格，以及購買包括手錶、皮草、珠寶、名牌手袋、錢包、香水、菸草、酒類和汽車等物品，都屬於一種「特權」，必須取得美國政府批准。

然而，被明確鎖定的唯一國家只有伊朗。像Costco這類批發商店，一直是駐紐約或訪問紐約伊朗外交官的最愛，因為他們能以相對低廉的價格，購買大量在伊朗經濟孤立環境下買不到的商品，並將這些商品寄回伊朗。

這項措施是川普政府加強簽證管制的另一環，雖然本週正值聯合國大會，各國領袖齊聚紐約，但這項美方新限制將全年永久適用於所有代表伊朗出席聯合國的外交官。

美國國務院表示：「藉由阻止伊朗政權官員利用聯合國外交出差之便取得伊朗國內無法取得的商品，我們傳達了一個明確訊息：當美國說我們與伊朗人民站在一起，我們是認真的。」

該公告將於週二（23日）正式刊登，內容指出伊朗外交官及其眷屬必須獲得美國國務院批准，才能在美國取得或保留好市多、山姆會員店（Sam’s Club）或BJ批發會員店 （BJ's Wholesale Club）的會員資格，以及任何方式自這些批發商店購物。

此外，外國使團事務辦公室主任席格羅夫斯（Clifton Seagroves）表示，伊朗外交官在美國購買價值超過1000美元（約3.05萬元新台幣）的奢侈品，以及價值超過6萬美元（約183萬元新台幣）的車輛，也必須事先獲得美國國務院許可。

