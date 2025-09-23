後悔了！58歲上班族「少做這件事」：面臨退休只剩不安

不少人一直以為老年生活只靠退休金和年金就沒問題了，但實際上卻往往不是這樣。事意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人一直以為老年生活只靠退休金和年金就沒問題了，但實際上卻往往不是這樣。日本東京一名58歲的上班族安藤康弘（化名）在公司擔任業務超過35年，年薪約700萬日圓（約145.67萬元新台幣），但他以前從來沒有仔細計算過「老後生活費」，更從來沒有進行投資，導致他現在對於退休生活的資金感到十分不安，並認為自己準備不足，覺得相當可惜。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，安藤康弘表示，公司有退休金制度，他也繳納厚生年金，因此過去他認為「只要正常做到退休，應該就能撐得下去」，而他也不覺得自己開銷特別奢侈，如今孩子也已經獨立，房貸快繳清了，理應可迎來安心的退休生活，但隨著退休年齡越來越近，他反而湧上的是不安情緒，覺得「錢可能完全不夠」。

安藤康弘的不安，其中一個背景就是退休金水準的下降。據日本厚生勞動省調查顯示，任職超過 35 年的大學畢業公司員工，平均退休金為 1822 萬日圓（約379.15萬元新台幣）。

安藤康弘說：「我們公司聽說退休金大約只有 1200 多萬日圓（約249.72萬元新台幣）。我原本以為加上年金還能勉強過得去，但物價一直上漲，最怕就是那些『意料之外』的花費。」

日本政府調查顯示，60 歲以上的夫妻家庭平均每月支出超過 25 萬日圓（約5.2萬元新台幣）。光靠年金是不夠的，許多高齡者被迫動用存款過日子。尤其容易被忽略的，是照護、醫療、住宅修繕等隨著年齡增加必然會出現的「特殊支出」。

安藤康弘表示，現在他正重新計算「每個月需要多少錢才能安心」，他說：「老實說，我以前從來沒有仔細計算過『老後生活費』。在職的時候每天都忙著眼前的生活，沒有把退休後的支出量化，這是我最需要反省的地方。」

安藤康弘坦言，自己過去的生活就是所謂的「中產階級」。但他發現，即使是這樣的普通生活，如果對老後準備不足，也會很快陷入不穩定。他說：「在不能只依靠年金就能度過退休生活的現今，如果活得比預期久？如果接二連三出現意料外的支出？這麼一想，就覺得自己準備不足了。」

目前安藤康弘的存款加上預期退休金，合計不到 3000 萬日圓（約624.3萬元新台幣）。不過由於他害怕投資風險，一直以來以存款為主。

安藤康弘透露：「身邊很多人都開始做 NISA（少額投資非課稅制度），但我最終沒有參與。因為怕本金受損。結果幾乎沒有利息，現在回想，覺得『好像有點可惜』。」

如今，安藤康弘的想法是「只要身體還能動，就會持續工作」，認為若再多工作 10 年，老後狀況或許會差很多。

