TikTok交易川普政府會入股？白宮回應了

2025/09/23 09:36

白宮官員表示，川普政府不會取得TikTok美國業務新實體的黃金股或股權。（路透資料照）白宮官員表示，川普政府不會取得TikTok美國業務新實體的黃金股或股權。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後多次採取措施，史無前例地讓政府介入企業業務，不過一名白宮官員透露，在這群平台TikTok最新的交易中，華府不會取得控制TikTok美國業務新實體的黃金股或股權。

《彭博》報導，這名美國官員週一表示，根據針對TikTok的安排，新的董事會也不會有美國政府挑選的成員，並提供了經過數個月談判後，達成的美中協議新細節。

財團將包括甲骨文（Oracle）、私募股權銀湖（Silver Lake），字節跳動的持股比例將降至20％以下。根據擬議中的方案，TikTok美國業務中將由美國人擁有多數股權和控制面，董事會7個席次當中，將有6名美國人。

過去幾個月以來，川普利用自己的影響為美國政府爭取讓步，包括收購晶片製造商英特爾（Intel）的股權，並以黃金股作為日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（U.S. Steel）的交換條件。

黃金股賦予政府在某些商業決策中的發言權，這種安排在其他國家更為常見。根據川普政府官員表示，總統川普近期使用了這一權力，阻止美鋼伊利諾伊州一家工廠停產。

