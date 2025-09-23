晴時多雲

擁7000萬日圓提前退休 ! 54歲男「1原因」卻撐不住 半年就重返職場

2025/09/23 16:13

54歲男子擁資產7000萬日圓，在提前退休後，僅半年就「重返職場」。（路透）54歲男子擁資產7000萬日圓，在提前退休後，僅半年就「重返職場」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，日本出現一股「提前退休、半退休（Semi-Retire）」的生活方式，部分上班族累積到一定資產後，辭掉朝九晚五的工作，開始享受自由人生，但卻因為退休年齡和「無收入期」的障礙，導致許多人只能「重返職場」。

日媒指出，1名在東京IT企業任職的小野，因為擁有7000萬日圓（約新台幣1435萬元）資產也無貸款，決定在54歲辭職退休，之後每天過著悠閒生活，也不用再擠電車上班。但隨著股市持續下跌，所投資的錢也出現縮水，導致他不敢再冒險投資，也不敢轉移資產。

小野指出，日本開始領取退休金的年齡是65歲，但超過60歲就可提前領取退，只是每個月的退休金金額將會減少30%。這對他來說，意味著將有5年多的日子沒有收入。

另一件也讓小野感到困擾，是存款「比他預期的消耗得更快」。小野指出，平日生活並不奢侈，但每月花費還是約20萬日圓（約新台幣4.1萬元），僅僅半年時間，存款已減少超過100萬日圓（約新台幣20.5萬元），這令他很震驚。

在退休後，小野使用了自願延續制醫療保險，但每月保費高達近3萬日圓（約新台幣6152元），距離領取退休金還有幾年時間，物價也因通貨膨脹而逐漸上漲。他覺得自己期待的「退休金指南」，已經失效了。

有鑑於此，小野離職半年後，經前老闆介紹進入了一家新公司，簽訂了每週工作3天的合約。這家公司與他之前就職的公司不同，屬於中小型公司，工作範圍較為侷限。目前小野的年收入勉強達到1百萬日圓，但生活重新有了規律，最重要的是他重新感受到社會連結，精神狀態明顯改善。

他表示，「我以為不用通勤就足夠幸福，但後來才發現，工作帶來的不只是收入，還有生活節奏與存在意義」。現今，他不打算重回全職，但也不再嚮往完全脫離職場。

專家指出，對於想提前退休的人而言，除了計算資產與支出，還要有幾點須考量，包括將持續工作到幾歲？退休金幾歲開始領取？醫療與長照費用如何規劃？以及在社會中，是否還有屬於自己的「角色」與「位置」？

日媒指出，上班族在提前退休後，遭受最大的現實打擊來自於金錢。而在理想與現實往往存在落差，不少人發現狀態並非想像中美好，最後只好重返職場。

