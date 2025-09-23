晴時多雲

全面管制 ！Costco免費試吃「潛規則」曝光 如今更嚴格執行

2025/09/23 10:27

Costco大方免費的試吃政策擄獲了消費者的心。示意圖。（彭博）Costco大方免費的試吃政策擄獲了消費者的心。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）以販售多元商品聞名，大方的免費試吃政策更是Costco知名的福利，這些裝在小杯子裡的迷你試吃品，或是用牙籤串起的一口點心，對小朋友來說充滿誘惑。許多孩子一看到試吃台就迫不及待衝上前，甚至離開父母身邊自己跑來拿，但很少人知道的是，Costco試吃台存在一個嚴格的規定：「Costco 絕對不會在沒有家長陪同的情況下，讓未滿18歲的未成年人試吃。」背後原因是過敏風險，這不僅會影響未成年人們的生命安全，也可能引發Costco的法律責任。

美媒《The Takeout》報導，Costco「無父母陪同不得取試吃品」的規定並不是新鮮事。過去就有人在網路分享，自己未滿18歲或看起來過於「幼齒」，因此在單獨一人領取試吃品時，被服務人員詢問年齡，甚至被要求出示證件。

不過，如今Costco似乎更加嚴格執行這項規定。值得注意的是，這與飲酒年齡無關，因為美國的Costco並不提供免費酒類試喝，僅在部分海外據點提供。

Costco之所以會採取這項規定的主要原因，是考量未成年人可能對食物過敏，這不僅會影響他們的生命安全，也可能引發Costco的法律責任，同時也確保家長能清楚孩子吃了什麼。

一些人士認為，Costco無父母陪同不得取試吃品的政策，也能防止小朋友胡亂伸手搶食，畢竟連某些大人也會這樣做，甚至在食物還沒完全煮熟時就想拿。

值得注意的是，Costco 沒有限制顧客試吃次數，但在人多或數量有限的情況下，一次拿取一份會比較好。

報導提到，對顧客而言，免費試吃充滿樂趣，但Costco真正的盤算是帶動銷售。不僅能促進試吃商品的買氣，也讓Costco成為讓人想一逛再逛的購物地點。

