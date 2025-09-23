晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達重金投資OpenAI 分析師：將創造5000億美元價值

2025/09/23 09:07

輝達宣佈向OpenAI投資高達1000億美元，分析師預估將創造高達5000億美元的價值。（路透）輝達宣佈向OpenAI投資高達1000億美元，分析師預估將創造高達5000億美元的價值。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭輝達（NVIDIA）週一（22日）宣佈將向ChatGPT母公司OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.03兆元），簽署一份戰略合作意向書，部署至少10 GW（百萬瓩）的運算能力，分析師預估，這項計劃創造的價值可能高達5000億美元（約新台幣15.15兆元）。

《路透》報導，輝達正利用自身強大的財力，確保其硬體在AI系統建設中佔核心地位。在業界考慮競爭對手作為供應商之際，輝達將OpenAI保留為關鍵客戶，此舉可能有助於輝達鞏固主導地位。

金融服務公司Hargreaves Lansdown資深股票分析師布里茨曼（Matt Britzman）表示，對於輝達而言，這筆投資的「獎勵」非常龐大，每GW的AI資料中心容量可以帶來約500億美元（約新台幣1.51兆元）的收入，這代表這項計劃的價值可能高達5000億美元（約新台幣15.15兆元）。

透過將OpenAI鎖定為戰略合作夥伴，共同改善硬體和軟體路線，輝達確保自家的GPU（圖型處理器）仍是下一代AI基礎設施的支柱。這個市場顯然足夠大，可以容納多個參與者，但這筆交易強調了，在規模和生態系統深度方面，輝達仍處領先地位，並且為其他所有人提高了賭注。

市場研究公司Emarketer科技分析師伯恩（Jacob Bourne）指出，對於輝達GPU的需求實際上已經融入到前端AI模型的研發中，這樣的交易應該也可以緩解人們對於該公司中國銷售損失的擔憂。對於OpenAI來說，這則代表這家公司將獲得更多的獨立性，從微軟（Microsoft）的合作關係之外發展更多樣的可能性，並研發下一世代模型。

Bokeh Capital投資長弗雷斯特（Kim Forrest）認為，現在這筆交易聽起來像是輝達正在投資他們最大的客戶，這種安排對雙方都有利。但實際上也可能存在風險，關係過於密切可能會導致他們短視近利，並可能為晶片競爭對手進入其他AI公司提供切入點。

D.A. Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）則提到，雖然雙方合作的消息對於OpenAI的發展能力有利，但團隊也擔心輝達已成為OpenAI「最後的投資人」，為這家公司過分擴張的承諾提供金援。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財