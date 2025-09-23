輝達重金投資OpenAI 分析師：將創造5000億美元價值

輝達宣佈向OpenAI投資高達1000億美元，分析師預估將創造高達5000億美元的價值。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕AI巨頭輝達（NVIDIA）週一（22日）宣佈將向ChatGPT母公司OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3.03兆元），簽署一份戰略合作意向書，部署至少10 GW（百萬瓩）的運算能力，分析師預估，這項計劃創造的價值可能高達5000億美元（約新台幣15.15兆元）。

《路透》報導，輝達正利用自身強大的財力，確保其硬體在AI系統建設中佔核心地位。在業界考慮競爭對手作為供應商之際，輝達將OpenAI保留為關鍵客戶，此舉可能有助於輝達鞏固主導地位。

金融服務公司Hargreaves Lansdown資深股票分析師布里茨曼（Matt Britzman）表示，對於輝達而言，這筆投資的「獎勵」非常龐大，每GW的AI資料中心容量可以帶來約500億美元（約新台幣1.51兆元）的收入，這代表這項計劃的價值可能高達5000億美元（約新台幣15.15兆元）。

透過將OpenAI鎖定為戰略合作夥伴，共同改善硬體和軟體路線，輝達確保自家的GPU（圖型處理器）仍是下一代AI基礎設施的支柱。這個市場顯然足夠大，可以容納多個參與者，但這筆交易強調了，在規模和生態系統深度方面，輝達仍處領先地位，並且為其他所有人提高了賭注。

市場研究公司Emarketer科技分析師伯恩（Jacob Bourne）指出，對於輝達GPU的需求實際上已經融入到前端AI模型的研發中，這樣的交易應該也可以緩解人們對於該公司中國銷售損失的擔憂。對於OpenAI來說，這則代表這家公司將獲得更多的獨立性，從微軟（Microsoft）的合作關係之外發展更多樣的可能性，並研發下一世代模型。

Bokeh Capital投資長弗雷斯特（Kim Forrest）認為，現在這筆交易聽起來像是輝達正在投資他們最大的客戶，這種安排對雙方都有利。但實際上也可能存在風險，關係過於密切可能會導致他們短視近利，並可能為晶片競爭對手進入其他AI公司提供切入點。

D.A. Davidson分析師盧里亞（Gil Luria）則提到，雖然雙方合作的消息對於OpenAI的發展能力有利，但團隊也擔心輝達已成為OpenAI「最後的投資人」，為這家公司過分擴張的承諾提供金援。

