晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

黃金漲瘋了再創天價！分析師曝後市訊號

2025/09/23 08:39

黃金價格週一（22日）大漲近2%，創下歷史新高。（美聯社）黃金價格週一（22日）大漲近2%，創下歷史新高。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到市場對美國進一步降息的預期升溫，以及在政治不確定性下持續湧入的避險買盤推動。黃金價格週一（22日）大漲近2%，創下歷史新高。

現貨黃金價格上漲1.7%，至每盎司3747.08美元的新高。美國12月黃金期貨結算價上漲1.9%，至每盎司3775.10美元。

美國聯準會理事米蘭（Stephen Miran）表示，聯準會應積極降息，以降低經濟前景風險。聯準會上週已降息25個基點，為去年12月以來首次降息，並釋出進一步寬鬆的可能。

Kitco Metals資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）說：「在地緣政治情勢仍然動盪的背景下，包括俄烏戰爭，避險買盤持續湧入。上週的降息以及年底前可能進一步降息的預期，也對金價形成支撐。」

投資人本週將密切關注多場聯準會官員演說，包括主席鮑威爾週二（23日）的談話，以掌握下一步貨幣政策走向；週五（26日）公布的美國核心個人消費支出（PCE）物價數據同樣備受矚目。

法國興業銀行（Societe Generale）週一在報告中指出，英國黃金買盤經歷典型的季節性下滑後，央行需求已回升至63公噸，與2022年後的平均水準持平，進一步增添多頭情緒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財