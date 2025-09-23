黃金漲瘋了再創天價！分析師曝後市訊號

黃金價格週一（22日）大漲近2%，創下歷史新高。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到市場對美國進一步降息的預期升溫，以及在政治不確定性下持續湧入的避險買盤推動。黃金價格週一（22日）大漲近2%，創下歷史新高。

現貨黃金價格上漲1.7%，至每盎司3747.08美元的新高。美國12月黃金期貨結算價上漲1.9%，至每盎司3775.10美元。

請繼續往下閱讀...

美國聯準會理事米蘭（Stephen Miran）表示，聯準會應積極降息，以降低經濟前景風險。聯準會上週已降息25個基點，為去年12月以來首次降息，並釋出進一步寬鬆的可能。

Kitco Metals資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）說：「在地緣政治情勢仍然動盪的背景下，包括俄烏戰爭，避險買盤持續湧入。上週的降息以及年底前可能進一步降息的預期，也對金價形成支撐。」

投資人本週將密切關注多場聯準會官員演說，包括主席鮑威爾週二（23日）的談話，以掌握下一步貨幣政策走向；週五（26日）公布的美國核心個人消費支出（PCE）物價數據同樣備受矚目。

法國興業銀行（Societe Generale）週一在報告中指出，英國黃金買盤經歷典型的季節性下滑後，央行需求已回升至63公噸，與2022年後的平均水準持平，進一步增添多頭情緒。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法