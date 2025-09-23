科技男靠「被動收入」躺平！拿600萬50歲提前爽退 驚人下場曝

日男想利用退休金投資房地產，實現被動收入的夢想，最終只留下債務。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「我要用我的退休金開始房地產投資，實現被動收入的夢想！」日本1名50歲科技男新吾（化名）年薪800萬日圓（約新台幣160萬元），因工作繁重，身心俱疲，決定拿3000萬日圓（約新台幣600萬元）提前退休，然後用退休金在鄉下買了1棟公寓，沒想到不到2年，空置率就達3成，加上利率上升，及修繕費等費用支出，這筆錢非但沒有帶來被動收入，反而動用了積蓄，最終只剩下債務。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，每個人都至少夢想過1次被動收入。當他們獲得一大筆錢時，這種渴望會變得更加強烈。然而，如果你只顧著追求夢想，你可能會失去寶貴的資產。

新吾是IT公司的職員，年收入800萬日圓，他的妻子奈緒（化名）也上班，他們1家的年收入約為1000萬日圓（約新台幣200萬元），由於每天加班、假日加班以及管理崗位繁重的責任，新吾身心俱疲。

就在這時，公司實施提前退休計畫，加上聽同事透過租金收入獲得被動收入，讓他強烈的羨慕，新吾覺得這是1個好的機會，於是決定拿3000萬日圓退休金提前退休。

新吾在拿到退休金後，參加了1場標榜“僅限初學者”的房地產研討會上，並被收益超過10%的房產吸引，於是用大部份退休金作為首付，購買了鄉下的１棟公寓樓。

然而，事情並沒有照計劃進行，簽訂合約時，公寓雖然全部入住，但不到2年，就有30%的空置率，由於該房產的競爭力不強，很難找到新租戶，此外，利率上升加重了還貸負擔，外牆出現裂縫時，還要承擔意外的維修費用。

最後這筆錢非但沒有帶來被動收入，反而動用了他們的積蓄，即使他們試圖出售這些老舊、缺乏流動性的房產，它們的價值已經下跌，最終只剩下債務。並對當初“我希望不用工作就能得到報酬。”感到後悔不已。

專家表示，對於那些開始管理退休金但失敗的人來說，共同點就是擁有大量金錢所帶來的「無所不能的感覺」，尤其是在公司工作久了的人，往往會從「租金」、「股息」等固定收入中獲得安全感，當加上「被動收入」這個神奇的詞時，人們往往會對其背後潛藏的各種風險變得不那麼警覺，結果，他們陷入了一個惡性循環。

為了避免此類錯誤，設定一定時間的「凍結投資期間」非常重要。首先，先整理一下退休後的現金流，並評估生活成本。尤其是提前退休的人，他們領取退休金的時間往往更長，而且退休金金額也更少。務必記住，退休福利是支撐退休生活的基礎。

在這個百年壽命的時代，將失敗視為轉捩點並找到新的工作也是一個積極的選擇。

