快避開！好市多會員點名最雷7種商品1次看

2025/09/23 08:11

凱薩沙拉等7種商品，被會員點名是最雷的商品。（法新社資料照）凱薩沙拉等7種商品，被會員點名是最雷的商品。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）有許多物美價廉的美食，深獲顧客的高度評價，然而，並非每一樣商品都值得你把它放進購物車，有些產品不但不划算，甚至應該完全避開，如凱薩沙拉等7種商品，被會員點名是最雷的商品。

根據Eat This, Not That的報導，從Kirkland Signature（科克蘭自有品牌）的一些失敗作品，到知名品牌的「災難級」商品，以下是7種聽起來不錯、實際上卻不值得購買的好市多商品：

1.Kirkland Signature 凱薩沙拉（Kirkland Signature Caesar Salad）

許多顧客對這款凱薩沙拉感到失望。1位Reddit用戶表示，「生菜太多，配料單調又沒味道，甚至沒附香料包。醬料也非常難吃，我不會再買了。」

另1位則補充，「這道沙拉以前是我在好市多的最愛，但過去１年吃起來完全不同了。不只不新鮮，生菜品質不穩，起司不夠新，還常被濕答答的生菜毀掉，連醬料味道也走樣。」

2.Kirkland Signature 火雞胸肉片（Kirkland Signature Sliced Turkey）

雖然很多人偏好Dietz & Watson或Columbus等熟食品牌，但Kirkland的三入裝火雞胸肉卻被列為應該避開的選項。

1位顧客表示，「肉片黏黏的，味道很怪，原本以為壞掉了，後來才知道這就是它的正常狀態。」另1人說，「不只是濕，而是會滴水的那種濕，切得又太厚，完全不值這個價。」

3.Kirkland Signature 雞肉沙拉（Kirkland Signature Chicken Salad）

這款雞肉沙拉評價兩極。1位顧客說，「也許是我記錯了，但我記得它以前超好吃。現在吃起來就像有人不小心整罐鹽灑進去一樣，鹹到無法入口，毫無其他味道。」

另1位補充，「現在的版本油膩到不行，像是加了1整杯油。以前我超愛，現在一點都不想碰。」

4.Kirkland Signature 冷凍義式臘腸披薩（Kirkland Signature Pepperoni Pizza）

雖然好市多有些冷凍披薩評價不錯，但這款卻常被點名為「地雷商品」。

1位 Reddit 用戶表示，「我基本上什麼披薩都能接受，但這個真的沒辦法。」甚至有家長分享，「我家14歲的兒子什麼都吃，結果這披薩他一口吞不下去，直說太可怕了！」

5.好市多麵包區的超大袋貝果（The Big Bags of Bagels in the Bakery）

好市多的貝果雖然新鮮又便宜，但也經常遭批評。1位Quora用戶說，「我早餐常配咖啡吃貝果。好市多的貝果雖然新鮮、價格實惠，但問題就在於它太新鮮了，沒像市售品牌一樣加防腐劑。」他補充說自己買了兩袋特價裝，還沒吃完第1袋，貝果就開始發霉了。

6.Kirkland Signature 冷凍烤雞捲（Kirkland Signature Frozen Chicken Bakes）

好市多餐飲區的雞肉捲廣受歡迎，但冷凍版本卻讓不少人失望。

1位顧客說，「冷凍雞肉捲真的太難吃了！我以前超愛餐飲區的雞肉捲，結果吃了冷凍的以後整個幻滅，現在連新鮮的也提不起興趣。」另1人表示，「這冷凍版本跟餐飲區那個完全不同。尺寸變小，味道差太多，根本是兩個東西。」

7.好市多熟食區的泰式炒河粉（Pad Thai）

這款看起來方便又快速的泰式炒河粉，其實不少人建議完全別碰。1位顧客形容，「這個Pad Thai吃起來就像某人喝醉後，拿著紙杯電話亂描述了炒河粉的味道。」

