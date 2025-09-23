晴時多雲

川普H-1B簽證費爆增300萬元！黃仁勳、奧特曼這麼看

2025/09/23 07:44

輝達執行長黃仁勳表示，移民是美國獲得「最聰明的人才」的關鍵。（路透）輝達執行長黃仁勳表示，移民是美國獲得「最聰明的人才」的關鍵。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府宣佈將把H-1B簽證費用提高到10萬美元（約新台幣300萬元），導致各公司陷入困境，不過，對於此政策，輝達執行長黃仁勳表示，移民是美國獲得「最聰明的人才」的關鍵，而OpenAI執行長奧特曼則表示，我們需要招募全國最聰明的人才，簡化這一流程並提供財務激勵措施在我看來是件好事。

CNBC報導，黃仁勳週一表示，「我們希望所有最聰明的人都來美國，並記住移民是美國夢的基石」。 我們代表美國夢，所以我認為移民問題對我們公司非常重要，對我們國家的未來也非常重要，我很高興看到川普總統正在採取這些舉措。

另奧特曼也對川普的改變表示了正面的看法，奧特曼說，我們需要招募全國最聰明的人才，簡化這一流程並提供財務激勵措施在我看來是件好事。

新的10萬美元費用將對美國科技和金融業產生重大影響，這些產業依賴H-1B簽證計畫吸引高技能移民，尤其是來自印度和中國的移民。去年，這兩個國家的簽證持有者分別佔總簽證持有者的71%和11.7%。

已持有H-1B簽證且居住在美國境外的人員無需支付費用即可重新入境。許多雇主使用H-1B簽證來填補美國勞動力供應中缺乏的高技術職缺。

