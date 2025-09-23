晴時多雲

財經 > 國際財經

美股收盤》輝達飆3.9％！美股全收紅 台積電ADR漲近3％

2025/09/23 06:56

華爾街股市各大指數22日收漲，標普、道瓊及那指均創下歷史新高。（路透）華爾街股市各大指數22日收漲，標普、道瓊及那指均創下歷史新高。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）帶動科技股大漲，蘋果（Apple）和甲骨文（Oracle）等科技公司股價連動揚升，推動華爾街股市各大指數22日收漲，標普、道瓊及那指均創下歷史新高。

綜合媒體報導，輝達宣布將向OpenAI投資高達1000億美元，帶動其股價上漲，收盤大漲3.9%；蘋果在iPhone 17的強勁需求下，股價大漲4.3%，特斯拉則是上漲1.9%，台積電ADR勁揚2.93%，收在272.63美元。

由於科技股領漲，也帶動標普500指數上漲，收盤接近6700點，道瓊指數與那斯達克指數同樣創下盤中新高，並刷新收盤紀錄，已經是連續第3個交易日刷新紀錄。

道瓊工業指數上揚66.27點或0.14%，收46381.54點。

標準普爾500指數上漲29.39點或0.44%，收6693.75點。

那斯達克指數勁揚157.50點或0.70%，收22788.98點。

費城半導體指數揚升97.87點或1.57%，收6330.12點。

