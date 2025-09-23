晴時多雲

輝達與OpenAI聯手 斥資3兆打造超級AI資料中心

2025/09/23 02:03

輝達（Nvidia）宣布將投資1000億美元，與OpenAI聯手打造至少10吉瓦規模的超級AI資料中心。（路透檔案照）輝達（Nvidia）宣布將投資1000億美元，與OpenAI聯手打造至少10吉瓦規模的超級AI資料中心。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）與AI新創公司OpenAI，22日宣布簽署意向書，展開1項具里程碑意義的戰略性合作計畫，輝達將投入高達1000億美元（約3兆台幣）資金，與OpenAI聯手部署至少10吉瓦（GW，指算力所需的用電功率）規模的超級AI資料中心，以訓練並運行其下一代模型，邁向「超級智慧」（superintelligence）的目標。

OpenAI新聞稿指出，為支援包括資料中心與電力容量在內的部署，隨著新一代 輝達系統投入運行，第一階段將採用輝達最先進的Vera Rubin平台，預計2026年下半年上線。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，過去10年來，輝達與OpenAI相互激勵，創造出第一台DGX超級電腦到ChatGPT的突破，「我們的投資與基礎設施合作，將推動下一次飛躍，即部署10吉瓦算力，驅動下一個智慧時代。」

OpenAI聯合創辦人暨執行長阿特曼（Sam Altman）則說：「一切都始於運算。運算基礎設施將成為未來經濟的根基，而我們將透過與輝達共同建構的系統，既推動新的AI突破，也能大規模賦能人類與企業。」

OpenAI聯合創辦人暨總裁布羅克曼（Greg Brockman）指出，自OpenAI草創以來，便與輝達密切合作，並利用其平台打造出數億人每天使用的AI系統，「我們非常期待透過與輝達部署10吉瓦算力，進一步推進智慧前沿，並將這項技術的益處擴展至所有人。」

依據協議，OpenAI將與輝達合作，後者將成為其優先戰略運算與網路夥伴，支援其AI工廠擴張計畫。雙方將共同協調並優化OpenAI的模型與基礎設施軟體，以及輝達的硬體與軟體發展藍圖。

這項合作計畫也補充了OpenAI 與輝達目前已與廣泛協力夥伴網絡，包括微軟、甲骨文、軟銀及Stargate，所展開的深度合作，目標是打造全球最先進的AI基礎設施。輝達與OpenAI預計未來數週敲定此一新階段戰略合作的細節。

